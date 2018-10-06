Как проехать в транспорте и не заболеть

В транспорте от гриппа не защищает медицинская маска Фото: colors.life

В транспорте больше всего шансов заразиться гриппом. Особенно о своей защите следует позаботиться в сезон гриппа и простуд. Необходимо позаботиться о средствах лечения и профилактики.

Чтобы не подхватить инфекцию в транспорте, стоит:

1. Одеваться по погоде

Даже если остановка вблизи дома, не стоит надевать на мороз легкую курточку. Оптимально расстегнуть или снять куртку в транспорте.

2. Меньше прикасаться к предметам

На поверхности ручек накапливаются огромное количество бактерий и вирусов. Для надежной защиты лучше оплачивать проезд электронной карточкой или с помощью QR-кода. Не прикасаться к лицу, пока не помыть руки.

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3. Не есть и не пить в транспорте

Это прямой путь бактерий в организм человека. Лучше перекусить дома или на работе.

4. Избегать скопления людей

Лучше пропустить заполненную маршрутку, а пересесть в свободный трамвай или троллейбус. Чем меньше контактировать с людьми, тем меньше шанс подхватить инфекцию.

5. Не надеяться на медицинскую маску

Медицинские маски не защитят от попадания инфекций, поскольку пропускают воздух. Некоторые инфекции могут проникать под маску и размножаться во влажной среде через дыхание.

В Украину уже пришел грипп. Медики называют ситуацию необычной, потому что рост количества больных наблюдалось уже в сентябре. Все случаи заражения произошли в Украине - никто из больных за границу не выезжал. В этом году ожидают 3 штамма вируса. Среди них, так называемый "свиной грипп" - "Мичиган". Остальные - "Сингапур" и "Колорадо".