Как привиться от коронавируса, если не заключен договор с семейным врачом

За последние сутки в Украине привито 37 967 человек. Фото: Anna Shvets from Pexels

Вакцинироваться от коронавирусной болезни можно независимо от заведения, в котором заключена декларация с семейным врачом. По темпам прививания Украина является одной из самых отсталых стран.

Об этом Gazeta.ua рассказал Олег Мусий, экс-министр здравоохранения, медицинский директор сервиса "Докрадар".

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"Не имеет значения, в какой клинике подписана декларация - в государственной или частной. Даже если декларации нет вообще - записываются в поликлинику, в которой человек ранее был закреплен по месту своего проживания. Ситуация с вакцинацией в Украине спокойная, как и борьба с коронавирусом. В плане вакцинации мы одна из самых отсталых стран", - сказал Мусий.

За последние сутки в Украине привито 37 967 человек. Всего вакцинировано 821 770 человек. Официально сейчас прививают возрастную категорию 65+. Если во время процедуры имеются остаточные дозы - вакцинируют всех желающих.

В Броварах Киевской области необычным способом приглашают на вакцинацию от коронавируса. Лиц, старше 65 лет, призывают сделать прививки с помощью объявлений на подъездах домов. Их обнаружили на нескольких жилых многоэтажках.