Как праздновать Новый год во время эпидемии

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 342
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 135
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 14418
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 774
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2565
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2160
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: какова ситуация в регионах
Коронавирус в Украине: какова ситуация в регионах
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
За сутки коронавирус подтвердили у более чем 12 тыс. украинцев
За сутки коронавирус подтвердили у более чем 12 тыс. украинцев
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 14409
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 252
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1269
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1917
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 909
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
четверг, 24 декабря 2020 07:59

Как праздновать Новый год во время эпидемии

  Комментировать
Как праздновать Новый год во время эпидемии
Кабмин уже давно анонсировал введение более жесткого карантина с 8 января, чтобы люди имели возможность отдохнуть от пандемической усталости. Фото: pixabay.com

Украинцам следует покупать подарки в магазинах в утреннее время или онлайн, не злоупотреблять визитами в гости и ответственно отнестись к новогодне-рождественским празднований во время пандемии.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает "НВ".

"Мы не должны забывать о такой вещи, как Пандемическая усталость. Она характерна для стран всего мира. Мы могли бы запретить правительственным решениям ярмарки, новогодние елки, но было бы жесткое сопротивление, и люди могли бы не соблюдать ограничения. Тут главное-общественная ответственность. Я в нее верю. Мы призываем всех сознательно отнестись к рождественским и новогодним праздникам. Празднуйте, но все должно быть в меру, и после этого мы должны закрыться для того, чтобы подготовиться к возможному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, среди которых может быть и коронавирус", - сказал главный санврач страны.

По его словам, Кабмин уже давно анонсировал введение более жесткого карантина с 8 января, чтобы люди имели возможность отдохнуть от пандемической усталости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сравнить с 2019: сколько украинцев отпразднуют Новый год дома

Украинская семья с 4 человек потратит на новогоднее застолье в среднем 1706 грн. Заведениям же питания в новогоднюю ночь позволят работать до 1:00. Такое предложение на заседании правительства озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как праздновать Новый год во время эпидемии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Ветераны создали тайную организацию

Самое читаемое
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 6 Просмотров: 14409
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 10926
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 10458
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 8811
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17
 3 Просмотров: 7146
Здоровье
Количество больных Covid-19 украинцев перевалило за миллион
Количество больных Covid-19 украинцев перевалило за миллион Просмотров: 234
Украина может получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса
Украина может получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса Просмотров: 162
Новое исследование объясняет, почему некоторые тяжело переносят коронавирус
Новое исследование объясняет, почему некоторые тяжело переносят коронавирус Просмотров: 1431
Ученые развеяли мифы об изменении ДНК через новую вакцину
Ученые развеяли мифы об изменении ДНК через новую вакцину Просмотров: 81
Нардеп заверил, что вакцина для украинцев будет бесплатная
Нардеп заверил, что вакцина для украинцев будет бесплатная Просмотров: 153
Больше всего комментируют
15
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
6
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
1
Усі брешуть
1
Лукашенко не признают президентом и требуют повторные выборы: в США наложили санкции на чиновников Беларуси
Голосов: 147
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть