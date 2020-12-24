Как праздновать Новый год во время эпидемии

Кабмин уже давно анонсировал введение более жесткого карантина с 8 января, чтобы люди имели возможность отдохнуть от пандемической усталости. Фото: pixabay.com

Украинцам следует покупать подарки в магазинах в утреннее время или онлайн, не злоупотреблять визитами в гости и ответственно отнестись к новогодне-рождественским празднований во время пандемии.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает "НВ".

"Мы не должны забывать о такой вещи, как Пандемическая усталость. Она характерна для стран всего мира. Мы могли бы запретить правительственным решениям ярмарки, новогодние елки, но было бы жесткое сопротивление, и люди могли бы не соблюдать ограничения. Тут главное-общественная ответственность. Я в нее верю. Мы призываем всех сознательно отнестись к рождественским и новогодним праздникам. Празднуйте, но все должно быть в меру, и после этого мы должны закрыться для того, чтобы подготовиться к возможному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, среди которых может быть и коронавирус", - сказал главный санврач страны.

По его словам, Кабмин уже давно анонсировал введение более жесткого карантина с 8 января, чтобы люди имели возможность отдохнуть от пандемической усталости.

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Украинская семья с 4 человек потратит на новогоднее застолье в среднем 1706 грн. Заведениям же питания в новогоднюю ночь позволят работать до 1:00. Такое предложение на заседании правительства озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.