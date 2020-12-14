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понедельник, 14 декабря 2020 14:28

Сколько украинцам будет стоить накрыть стол на Новый год

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Сколько украинцам будет стоить накрыть стол на Новый год
Для жителей Киева стоимость бюджетного новогоднего стола составит 1916 грн. Фото: pixabay.com

Украинская семья из 4 человек потратит на новогоднее застолье в среднем 1706 грн.

Это на 5,3% больше, чем в прошлом году, передает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

3 кг салата "Оливье" по традиционному рецепту будет стоить около 160 грн. Самыми дорогими ингредиентами будет колбаса - 70 грн за 0,5 кг, зеленый горошек - 32,5 грн за 0,5 кг, 200 г соленых огурцов - 16,5 грн, 6 яиц - 14,5 грн, 180 г майонеза - 12,5 грн. За лук и картошку, цены на которые по состоянию на конец года снизились, а также морковь придется в среднем заплатить 13 грн. 1,5 кг "Шубы" будет стоить примерно 120 грн. Только за 0,5 кг филе сельди придется заплатить в среднем 100 грн.

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300 г твердого сыра будут стоить 66 грн, пачка сливочного масла - 38 грн. Расходы на овощи в целом составят 182,3 грн, самым дорогим будет сладкий перец - 52,5 грн за 0,5 кг. Фрукты на праздничном столе будут стоить 104 грн. За 2 кг мандаринов нужно будет заплатить 70 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон - 9 грн за 200 г.

1кг белого хлеба будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн/кг. "Артемовское" игристое вино обойдется также в 100 грн, коньяк "Шабо" 5 звезд - 170 грн. Соки, вода, газированные напитки будут стоить 76,6 грн.

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В 2020 году на 10-30% выросла стоимость мясных продуктов. В целом стоимость по 2,5 кг обойдется в 394,5 грн. 0,5 кг "Салями" будет стоить 89,50 грн, копченого подчеревка до 100 грн, биток из свинины около 110 грн. Мясо птицы является самым дешевым среди других видов. За 1 кг куриного филе в среднем придется заплатить 95 грн.

Также семьи, которые могут приобрести деликатесы, дополнительно заплатят 470 грн. Баночка красной икры 120 г будет стоить 250 грн, красная рыба - 220 грн за 200 г. Стоимость еды с деликатесами составит 2176 грн.

Для жителей Киева стоимость бюджетного новогоднего стола составит 1916 грн. Ужин с деликатесами жителям столицы обойдется в 2426 грн.

Расчет сделан на основе данных Госслужбы статистики, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 декабря этого года.

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Заведениям питания в новогоднюю ночь позволят работать до 1:00. Такое предложение на заседании правительства озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

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