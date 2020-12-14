Гороскоп для Тельцов на 2021 год: как использовать все шансы стать богатым и счастливым

У Тельцов трудно дела пойдут в апреле и декабре. Больше всего будет везти в марте, июне и августе. Фото: pixabay.com

2021 год для Тельцов будет удачным и радостным. Это время шансов для тех, кто засиделся на одном месте. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Олена Максимова.

"Желательно овладеть новой специальности или пройти курсы повышения квалификации, - говорит астролог. - Большинство времени будете проводить на работе. Кто-то изменит сферу занятости. Не жалейте, если попадете под сокращение. Делайте карьеру и заявляйте о своих умения. Вас начнут замечать, а за работу хорошо платить. Работайте с воодушевлением и используйте все шансы стать богатым и счастливым".

Хорошо будут чувствовать себя те, кто умеют переключаться с рабочих вопросов на дела, которые приносят удовольствие.

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"Отдыхайте душой, - советует Максимова. - Это поможет сохранить высокую работоспособность в течение года. Неоднократно удивят дети. С ними будет много хлопот, но они порадуют своими способностями. Взрослые дети выразят желание жить отдельно и познакомят вас со своими избранниками".

По словам астролога, напомнят о себе люди, о которых не слышали годами.

"Примите их в гости, - говорит Елена. - Анализируйте события, поступки и информацию, которую они принесут. Не спешите действовать. Не допускайте неконтролируемых расходов. Ошибки будут стоить дорого. Следите, под чем ставите подпись. Трудно будет усидеть на одном месте. Удачно пройдут путешествия, связанные с обучением, а также с паломнической целью".

Относитесь к любимым с уважением. Дружеские отношения, готовность идти на компромисс и способность быть настоящим другом помогут противостоять конфликтам и сохранить брак.

"Настроить супругов друг против друга могут дети. Не позволяйте им манипулировать вами, - советует астролог. - Занимайтесь спортом, закаляйте тело, поддерживайте себя в хорошей физической форме. Не допускайте переутомления".

Трудно дела пойдут в апреле и декабре. Больше всего будет везти в марте, июне и августе.

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