Как правильно потреблять картошку - советы Супрун

Картофель лучше всего запекать или отваривать в кожуре, на пару или готовить в микроволновке. Так витамин С и калий не будут теряться Фото: vestnik.in.ua

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о пользе картофеля, способы приготовления и безопасного сбора.

"Украина входит в пятерку мировых лидеров по выращиванию картофеля. Потребление свежего картофеля во всем мире сократилось вдвое по сравнению с 20 веком. В то же время возросло потребление картофеля переработанной, в том числе картофеля фри. Это важная информация, ведь большинство исследований" страшный вред картофеля "не учитывают, в какой форме ее едят", - написала Супрун в Фейсбук.

Польза от картофеля: 100 граммов вареной или печеной картошки дают нам всего лишь 94 ккал. Это меньше, чем рис или спагетти. Другое дело, что за раз мы едим больше, чем 100 граммов, и едим картошку с чем-то жирным. Именно приготовление картофеля с использованием масла, сливок, сметаны, сыра, жирного мяса, ветчины увеличивает ее калорийность в разы. В картофеля высокий гликемический индекс. Это означает, что уровень глюкозы крови будет расти быстро после поедания картофеля. В рекомендациях по здоровому рациону картофель относят к крахмалистым продуктам, как хлеб и каши, а не овощи. Есть картофель вместе лучше с овощами. Количество углеводов в порции не изменится, но замедлить рост уровня глюкозы можно благодаря овощному салату и фруктам на десерт. В картофеле мало белка -1-2%. Но его аминокислотный состав довольно полноценный, и это больше, чем в ряде овощей. В картофеле очень много микроэлементов: калия, магния, фосфора, а также много клетчатки, витамины С и В6.

Идеальное блюдо из картофеля должно быть нежирным, холодным, приготовленным в кожуре и дополненным овощами. Так можно удержаться от переедания и лишних жиров.

"Такой крахмал, не расщепляют ферменты поджелудочной, и он достается бактериям толстого кишечника. Те, в свою очередь, делают из крахмала жирные кислоты с короткой цепью. Потребление блюд с резистентным крахмалом (холодного картофеля, сухого хлеба) снижает риск метаболического синдрома", - отметила Супрун.

Картофель лучше всего запекать или отваривать в кожуре, на пару или готовить в микроволновке. Так витамин С и калий не будут теряться. Микроволновая печь сохраняет вдвое больше витамина С, чем кастрюля с кипятком. Отварной картофель можно порезать, быстро обжарить со специями и чесноком и есть. Будет корочка, и не будет пропитанного маслом блюда. Отварной или печеный картофель можно добавлять в салаты. Пюре можно делать на молоке или сливках, как принято во многих семьях, а на той воде, в которой картофель варился. Это уменьшит жирность, избавит от проблем с лактозой молока, если кто-то ее не переносит, и вернет калий и другие микроэлементы в блюдо. Картофель фри и чипсы есть не надо. Фритюр делают на смеси масел и нагревают их при высокой температуре по несколько раз. Это приводит к образованию трансжиров, а они способствуют воспалительным процессам и атеросклероза.

Убивать колорадов - полезно для картофеля, но люди обычно боятся "химии". На самом деле в картофеле, если клубни не обработали фунгицидом, содержание других пестицидов достаточно мало - средства защиты наносят на ботву.

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"Главная угроза пестицидов не для конечного потребителя. Они действуют прежде всего на человека, что их распыляет, а также могут попадать в среду и разрушать биоразнообразие", - заверила Супрун.

В Україні почали збирати картоплю. Ранні сорти викопали в липні, зараз узялися за середньостиглі. Врожай перших і других — гірший від торішнього і позаторішнього. У магазинах цей овоч коштує найдорожче за останні п'ять років — 10–15 грн/кг.