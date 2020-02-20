Как Польша опекается эвакуированными из Китая

В Польше эвакуированных после карантина отпустили домой

Тридцать поляков, вернувшихся из китайского Уханя в начале февраля, уже выписали из военного клинического госпиталя во Вроцлаве. Там они были на карантине.

Об этом заявил тамошний министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

"Проверив четыре раза на наличие генетического кода вируса, отпускаем сегодня всю группу, приехавшую из Уханя. Все здоровы", - сказал польский чиновник.

В Польше не зафиксировали ни одного случая коронавируса.

Еще 12 человек находятся под наблюдением в больницах. 13 - в домашних условиях. Более тысячи также контролируют санитарные службы.

Еще двое поляков вернутся в страну. Вся операция должна быть завершена в течение ближайших нескольких дней. Франция вновь поможет в перевозке поляков.

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Самолет компании SkyUp с эвакуированными из Китая людьми прибыл в харьковский аэропорт. Утром судно не смогло совершить посадку в Харькове из-за тумана. Самолет почти 2 часа кружил над территорией области, затем развернулся в направлении Киева. В аэропорту "Борисполь" его дозаправили.