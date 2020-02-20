Эвакуация из Китая: самолет приземлился в Харькове

На борту находятся 73 эвакуированных. Фото: МВД

Самолет компании SkyUp с эвакуированными из Китая людьми прибыл в харьковский аэропорт.

Утром судно не смогло совершить посадку в Харькове из-за тумана. Самолет почти 2 часа кружил над территорией области, затем развернулся в направлении Киева. В аэропорту "Борисполь" его дозаправили.

В аэропорту Харькова самолет разместили на изолированной стоянке. Паспортный контроль и таможенные формальности проведут возле трапа по упрощенной процедуре. Затем эвакуированных подготовленными автобусами отправят в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

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19 февраля, в 18:30 по киевскому времени, самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами вылетел из китайского города Ухань. Всего на борту находятся 72 человека. Четырех человек - трех украинцев и одну иностранку - медики не допустили к перелету. В течение двух недель эвакуированные будут находиться в обсервации в Новых Санжарах.