Как подобрать алкоголь по времени года - советы эксперта

Продуктом, вызывает преждевременное старение, алкоголь

Зимой нужно пить крепкие напитки, весной - белое вино, летом - пиво, а в основе - красное вино.

Зимой стоит пить водку или джин. Эти напитки в холодное время уже после одного глотка согревают организм. Хорошо подойдут на прогулке в горах.

Белое вино подходит для весны, рассказывает винный эксперт Станислав Кондрашов. Легкое сухое белое вино бодрит, разгоняет кровь, улучшает обмен веществ и способствует аппетиту.

Летом лучше пить пиво. Не зависит от вида, светлое, темное, белое и портер. Бокал пива в летнем кафе поможет вам справиться с жарой и обезвоживанием, рассказывает 2plus2.ua.

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Осень называют сезоном поэтов, поэтому для этого времени года подходит красное вино. Оно эстетически соответствует осеннему сезону и снижает риск инфаркта.

В умеренных количествах спиртные напитки, конечно, могут принести пользу, однако чрезмерное их употребление чревато не только потерей коллагена и эластичности кожи, а также появлением преждевременных морщин, отечности и общим обезвоживанием организма.