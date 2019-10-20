Как перевод часов влияет на здоровье

Готовиться к переходу на зимнее время нужно заранее, как минимум за неделю. Фото: из открытых источников

В ночь на 27 октября в Украине переведут стрелку часов на один час назад.

Такое изменение режима может вызвать стресс для организма, пишет "24 здоровье".

Часы переводят для того, чтобы люди получали как можно больше дневного света в период, когда день становится короче, а ночь длиннее.

Солнечный свет является одним из факторов, который руководит биологическими процессами в организме. Именно поэтому его количество должно быть постоянной, а когда происходит сдвиг - это может иметь определенные негативные последствия для здоровья.

Как влияет переход на зимнее время?

♦ Нарушение сна;

♦ стороны сердечно-сосудистой системы;

♦ Ухудшение эмоционального состояния;

♦ Увеличение несчастных случаев.

Наиболее уязвимыми к изменению времени есть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В них возрастает вероятность инфаркта.

Как уменьшить вред от перевода часов?

♦ Прогулки. Солнечный свет в этот период является самым важным.

♦ Не планируйте. Дайте телу привыкнуть к смене биоритмов и отложите важные дела на потом.

♦ Питание. Здоровая пища поможет уменьшить негативное влияние на организм.

♦ Спите. Наладьте свой режим, чтобы спать не менее 7-8 часов.

Если вы после нескольких дней после перевода часов чувствуете себя усталыми - обратитесь к врачу.

В ноябре 2019 года украинцев ждут три серьезных метеоудары. По предварительным данным, магнитные бури предусматриваются 11, 15 и 18 ноября.