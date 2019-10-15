Украинцев ждут три мощных магнитных бури

В ноябре 2019 года украинцев ждут три серьезных метеоудары.
По предварительным данным, магнитные бури предусматриваются 11, 15 и 18 ноября. Метеозависимым людям следует быть предельно осторожными, пишет Ivona.
11 ноября ожидается магнитная буря средней силы с незначительными последствиями. Астрологи прогнозируют повышение атмосферного давления. Аналогичная магнитная буря произойдет 15-го числа. Ее последствия ощутят на себе гипертоники и люди, страдающие от хронических головных болей.
18 ноября - произойдет сильнейшая магнитная буря в ноябре этого года. Плохое самочувствие будет тметь накопительный эффект.
На последние дни октября прогнозируют магнитные бури 5-6 баллов.
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