Украинцев ждут три мощных магнитных бури

Метеоудары предусматриваются 11, 15 и 18 ноября. Фото: из открытых источников

В ноябре 2019 года украинцев ждут три серьезных метеоудары.

По предварительным данным, магнитные бури предусматриваются 11, 15 и 18 ноября. Метеозависимым людям следует быть предельно осторожными, пишет Ivona.

11 ноября ожидается магнитная буря средней силы с незначительными последствиями. Астрологи прогнозируют повышение атмосферного давления. Аналогичная магнитная буря произойдет 15-го числа. Ее последствия ощутят на себе гипертоники и люди, страдающие от хронических головных болей.

18 ноября - произойдет сильнейшая магнитная буря в ноябре этого года. Плохое самочувствие будет тметь накопительный эффект.

На последние дни октября прогнозируют магнитные бури 5-6 баллов.