Магнитные бури в октябре: что повлечет мощные излучения

 
Ексклюзивы
1/5
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 513
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
1 Просмотров: 4239
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 396
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3393
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3042
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 963
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7290
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9756
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 3051
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Фото
Все фото
5
7
5
4
12
Тысячи активистов протестовали на Майдане Независимости против &quot;формулы Штайнмайера&quot;
Тысячи активистов протестовали на Майдане Независимости против "формулы Штайнмайера"
Освобожденным из России морякам подарили квартиры
Освобожденным из России морякам подарили квартиры
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Вагон с сюрпризом: в поезде Укрзализныци нашли кровавых клопов
Вагон с сюрпризом: в поезде Укрзализныци нашли кровавых клопов
В столице украинской колбасы создали самую большую мясную вкусняшку
В столице украинской колбасы создали самую большую мясную вкусняшку
Видео
Все видео
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Представили трейлер сериала "Война миров"
Представили трейлер сериала "Война миров"
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
1 Просмотров: 4239
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 846
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 891
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 693
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1926
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
четверг, 03 октября 2019 09:15

Магнитные бури в октябре: что повлечет мощные излучения

  Комментировать
Магнитные бури в октябре: что повлечет мощные излучения
29-31 октября ждут магнитные бури в 5-6 баллов. Фото: rsute.ru

На последние дни октября прогнозируют магнитные бури 5-6 баллов.

"В конце месяца, 29-31 октября, протяженные, большие по площади корональные дыры могут стать предпосылкой для магнитной бури. Корональные дыры - это место открытых конфигураций магнитного поля Солнца, откуда дует ускоренный солнечный ветер - со скоростью 100-200 километров в секунду. Сталкиваясь с магнитосферой Земли, он может вызвать бурю", - сказал астроном Всеволод Лозицкий, пишет "Обозреватель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре

В то же время ученый заверил, речь может идти не о буре "экстракласса". В 2019-м таких не будет, потому что Солнце находится в минимуме своей активности.

В октябре Землю накроет серия магнитных бурь. Пик придется на последнюю декаду месяца. Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют это время лучше провести в покое, избегать чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Магнитные бури в октябре: что повлечет мощные излучения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Пилот пролетел под мостами в Лондоне

Самое читаемое
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 75564
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 40401
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 26947
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 Просмотров: 25337
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 18468
Общество
Четыре русские церкви перешли к ПЦУ
Четыре русские церкви перешли к ПЦУ Просмотров: 6012
Самый теплый день октября: кого порадует осеннее солнце
Самый теплый день октября: кого порадует осеннее солнце Просмотров: 1008
В Украине окончательно запретили охоту на лося
В Украине окончательно запретили охоту на лося Просмотров: 1332
Астролог рассказала, в чьих карманах денег станет больше
Астролог рассказала, в чьих карманах денег станет больше
 Просмотров: 2367
Дорожники объяснили, для чего устанавливают дополнительные видеокамеры на дорогах
Дорожники объяснили, для чего устанавливают дополнительные видеокамеры на дорогах Просмотров: 558
Больше всего комментируют
9
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
6
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
6
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
3
Винник не захотел называть Россию агрессором
3
Сколько украинцев считают Россию агрессором
Голосов: 45640
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua