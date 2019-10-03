Магнитные бури в октябре: что повлечет мощные излучения

29-31 октября ждут магнитные бури в 5-6 баллов. Фото: rsute.ru

На последние дни октября прогнозируют магнитные бури 5-6 баллов.

"В конце месяца, 29-31 октября, протяженные, большие по площади корональные дыры могут стать предпосылкой для магнитной бури. Корональные дыры - это место открытых конфигураций магнитного поля Солнца, откуда дует ускоренный солнечный ветер - со скоростью 100-200 километров в секунду. Сталкиваясь с магнитосферой Земли, он может вызвать бурю", - сказал астроном Всеволод Лозицкий, пишет "Обозреватель".

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В то же время ученый заверил, речь может идти не о буре "экстракласса". В 2019-м таких не будет, потому что Солнце находится в минимуме своей активности.

В октябре Землю накроет серия магнитных бурь. Пик придется на последнюю декаду месяца. Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют это время лучше провести в покое, избегать чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных.