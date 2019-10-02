Землю накроют мощные магнитные бури: когда ждать

Пик излучения придется на конец октября. Фото: RedTram

В октябре Землю накроет серия магнитных бурь. Пик придется в последней декаде месяца.

Так излучения ожидают 6,19 и 24-26 октября, пишет "Метеопрог".

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют это время лучше провести в покое, избегать чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и быть на свежем воздухе.

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Также медики советуют принимать контрастный душ и делать зарядку по утрам. Несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Не стоит переедать. Это увеличит нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Лучше употреблять легкую пищу. Отказаться от жирных, острых и соленых блюд, алкоголя и кофе.

Украина будет переходить на зимнее время. Стрелки часов на час назад нужно будет перевести в 4 утра 27 октября. Медики утверждают, что перевод часов может негативно повлиять на организм человека и спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.