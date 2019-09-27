Как отличить воспаление почек от цистита и радикулита

Бессонница является признаком воспаления почек Фото: healthapple.info

Почки зажигаются чаще у людей с высоким давлением. Чем дольше имеют скачки давления гипертензией, тем сильнее меняются стенки этих сосудов. Почки регулируют объем жидкости в организме и фильтруют кровь, поступающую по почечным артериям.

Часто воспаление почек маскируется под цистит, радикулит и обычную простуду.

Об этом рассказывает Игорь Соловьев, столичный нефролог.

"Болезнь можно заподозрить по потливости после еды, бессоннице, высокой температуре, частом мочеиспускании, отеках и раздутом животу. Без лечения болезнь будет прогрессировать. Тогда нужно будет заменять почки или делать диализ. Это процедура для очистки крови", - подчеркивает врач.

Для определения диагноза, стоит сдать общий анализ крови и мочи. Тогда станет ясно или давление повышается из-за заболевания почек.

В случае подтверждения диагноза, назначают антибиотики. Через 5 дней после окончания лечения нужно повторить анализы.

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После лечения воспаления следует избегать острых специй, наваристых бульонов, грибов и копченостей. Алкоголь противопоказан, так как может спровоцировать обострение болезни.

Почкам полезные овощи нейтрального вкуса, в которых много воды. Например, кабачки и огурцы.

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