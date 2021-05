Как оперируют сердце - уникальные фото с операционной

Фото: Тарас Подолян

13 мая в Центре детской кардиологии и кардиохирургии провели стентирование коронарной артерии сердца 72-летнему киевлянину. Во время процедуры хирургов консультировал швейцарский доктор Пьер Левис - один из основателей метода стентирования коронарных артерий и баллонной ангиопластики в мире. Вместе с Андресом Грюнцигом в 1977 году они сконструировали баллон и провели первую в мире успешную баллонную ангиопластику коронарных артерий. Левис и сердечно-сосудистый хирург Пауль Фогт с Шевейцарии являются штатными работниками Центра, периодически приезжают для консультаций и совместных операций вместе с украинскими коллегами.

"Все в операционной под облучением, процедуру стентирования сердца проводят под контролем рентгена. Поэтому одевают специальную защиту - "резиновые халаты" и воротнички, чтобы закрыть щитовидную железу. Защита может весить 10-20 килограммов", - говорит в предоперационной комнате реанимационный кардиолог Евгений Марушко.

С десяток врачей собирается перед процедурой на консилиум в пультовой. Это, по сути, часть операционной, с большим окном в зону, где проводят вмешательства. На четырех мониторах выведены кардиограмма, давление, сатурация и изображение сердца пациента. Все в реальном времени.

Пациент на операционном столе, подготовленный к процедуре. Врачи осматривают мониторы, несколько минут дискутируют, оценивают риски и проговаривают различные течения операции, если что-то пойдет не по плану.

"Это называется" Hеart Tеam" (в переводе с англ" команда сердца". Это командный подход в подборе опитимального метода лечения - Gazeta.ua). Он происходит постоянно, с тех пор поступает пациент. Кардиологи общаются с другими специалистами, чтобы узнать альтернативное мнение. Идет постоянное общение с врачами реанимационного отделения. Иногда задействовано до 15 человек. Наши специалисты имеют постоянную связь с иностранными врачами, могут консультироваться с ними онлайн", - объясняет Дарья Крамаренко, 24 года, врач-интерн. Брюнетка, мелкого телосложения, стонким голосом.

Слышен легкий шум вентиляционных систем. Они работают в усиленном режиме - мощно очищают воздух в операционной. Время от время медицинская аппаратура подает сигналы. Напротив операционной - реанимационное отделение. Так спроектировано, чтобы в случае экстренной ситуации не терять много времени на транспортировку. У входа электронное табло с расписанием операций на сегодня.

"Обычно процедуру проводит врач-оператор, медсестра операционная, анестезиолог и сестра анастезиалистка. Иногда есть врач ассистент. Сегодня консультирует Пьер Левис", - говорит Евгений Марушка, указывая взглядом на швейцарского врача - тот в сером защитном костюме, сложа руки впереди себя, наблюдает за ходом вмешательства. В то время пациенту сделали маленький надрез на правой руке. Через него будут вводить стент.

"Когда приходим к коронарным сосудам вводится рентген-контрастное вещество, оно заметное на картинке" - продолжает Марушка, показывая на монитор, на котором сердце пациента.

Некоторые сосуды отражаются белым цветом.

"У пациента обнаружили критическое поражение главного сосуда сердца. Чтобы его устранить надо ввести коронарный стент, который откроется изнутри, вытеснит бляшку наружу и откроет нормальный кровоток. Его вводят через сосуд на руке и через час человек может уже становиться и ходить. Процедура длится от 15 минут до часа, в зависимости от сложности. Пациент может быть работоспособном на следующий день. Таких процедур проводим по 5-6 в сутки ", - добавляет Марушко.

Показывает на мониторы.

"С пультовой смотрим по показаниям. Такие же экраны есть перед хирургом над операционным столом. Если какие-то показатель нарушается, то включаем двустороннюю связь через микрофон. Так можем коммуницировать".

В пультовой находится анестезиолог и медсестра анестезиологистка. Благодаря аппаратуре могут измерить размер необходимого стента.

Пациент во время процедуры сознании. Вмешательство безболезненное. Все, что делает хирург-оператор, пациент этого не чувствует, потому что в сосудах нет болевых рецепторов

"Пациент во время процедуры сознании. Вмешательство безболезненное. Все, что делает хирург-оператор, пациент этого не чувствует, потому что в сосудах нет болевых рецепторов. Общая анестезия не нужна. Только когда раздувается стент, то на несколько секунд перекрывается кровротик и может почувствовать дискмомфорт за грудиной"

Процедры проводится по показаниям. У этого пациента риск инфаркта в ближайший год - 50%. Если не сделать стентирование, то в ближайшие годы точно будет инфаркт миокарда.

Пациент жалуется, что затекла левая рука. Она согнута в локте, так требует процедура. Медсестры периодически увлажняют губы мужчины. Те пересыхают через подачу кислорода. Хирург вводит в сосуд предмет похожий на длинный провод. По нему как по рельсам будут вводить баллоны и стент.

Медсестра с легким макияжем и наращенными ресницами. Сквозь медицинские перчатки просматривается яркий маникюр. Периодически набирает в шприц то физраствор для промывания, то рентген-контрастное вещество. Оба раствора - прозрачные. Чтобы не путаться, они в банках различной формы - закрашивают сосуды, чтобы их было заметно под рентгеном. Время от времени протирает мокрой марлей место прокола на руке. Крови на ране мало. Хирург при необходимости руководит операционным столом - делает это педали. Так может корректировать угол ангиографа. Тот похож на большой полумесяц. Дает минимальное облучение. Доза, которую получает медперсонал не увеличивает риски онкозаболеваний.

"А сейчас боли есть в сердце?" - спрашивает оперирующий хирург Георгий Маньковский, заведующий отделением интервенционной кардиологии. Широкоплечий мужчина в очках.

"Что-то почуствовал неприятное", - неуверенно отвечает пациент, не открывая глаз.

Каждые пять секунд идет сигнал аппаратуры. Она указывает врачам дозировки препаратов, которые вводятся в организм. В операционной практически не запаха медикаментов.

"Пожалуйста стенд 3 и 5 на восемнадцать", - говорит хирург. Тогда повторяет английском, чтобы понял швейцарский коллега.

"3 и 5 на 18 стент открываю", - медсестра поднимает перед собой плоскую зеленую коробку, показывает всем присутствующим, что нумерацией совпадает с озвученной.

"Мы уже почти заканчиваеем. У нас все получается. Минут буквально 10-15 продержитесь. Хорошо? " - успокаивает пациента хирург. Пьер Левис тихо что-то его говорит по-английски. Тогда молча переглядываются. Уточняют у медсестры давление пациента.

"Счас может заболеть сердце". Другой хирург прокручивает в руках большой белый шприц. На мониторах наблюдают, как продвигается по сосудам инструментарий. Работа медперсонала слаженная. Четкая.

"Оля, Баллон 4,5", - говорит хирург.

"Что это за слово такое, баллон", - слабым голосом спрашивает пациент.

"Баллон это то, что расширяет ваш сосудик. Вот в автомобиле у вас сколько давления? Две атмосферы, да? А мы, что бы разрушить то, что годами росло в вашем сосуде - даем давление 25. Настолько тяжелая вещь у вас там, - объясняет хирург. - Постарайтесь не двигатся, мы уже на финишной прямой".

Сигналы аппаратов стали звучать чаще. Врачи коротко обсуждают между собой детали на английском. Хирург периодически манипулирует столом, наблюдает за мониторами.

"Slowly, іlowly", - говорит Пьер Левис, сосредоточено наблюдает за движениями хирурга, не проявляя эмоций. "Like this, okay?"

Аппаратура в быстром темпе издает звуки похожие на крик филина. Меньше чем через минуту все заканчивается. Процедура длилась около 50 минут.

"У нас все получилось, вы молодец - говорит хирург, глядя на пациента. - Спасибо Вам всем ".

Включается яркий свет. Становится шумно, все засуетились. Медсестры слаженно начинают убирать инструменты, окровавленная простыня, остатки физраствора и контрастного вещества. Хирург отходит от стола, резким умелым движением срывает одноразовый халат, снимает окровавленные перчатки в выбрасывает помойку. Выходит.

"Ждите, левую руку еще не забирайте. Сейчас все снимут и все вам расскажем, хорошо? " - бережно обращается медсестра к пациенту. За несколько минут мужчины вывозят из операционной, на каталке завозят следующую пациенту.

"У пациента главный сосуд сердца был закрыт на 99 процентов. Он поставляет две трети всей крови к органу. Мы использовали несколько баллончиков, чтобы его разрушить кальциноз, чтобы зайти туда стентом. Это пружинка, которая раздувается на баллончике, прижимает бляшки. И тем самым восстанавливает проходимость сосуда ", - говорит 26-летняя Мария Кучерявая, кардиолог.

"С тех пор приехали швейцарские врачи проводим 12-13 таких операций ежедневно. Самое трудное в нашей работе - общение с пациентами - донести до них правильную информацию. У больных бывают панические атаки во время процедуры. Но у нас есть анестезилогы, которые вводят препараты внутривенно и быстро справляются с этой ситуацией", - добавляет.

