Как не спутать инсульт со слепотой: назвали первые симптомы

Позиционный инсульт проявляется головокружением и болью в спине Фото: zhyvyaktyvno.org

Позиционный инсульт сейчас не редкость. Его затягивают, из-за неправильного определения диагноза. Может темнеть в глазах, кружиться голова, болеть спина или колено. Бывает, годами лечат артроз или мигрень. При таких симптомах нужно проверять не зрение, а сосуды.

Об этом рассказывает Виктор Черняк, доктор медицинских наук.

Другими словами это синдром сжатия позвоночной артерии. Он возникает при определенном повороте головы, как у лучника, когда тот становится в позицию, чтобы прицелиться. Болезнь еще называют инсультом лучника. При нем останавливается кровоток в артерии. Особенно это опасно за рулем.

Для диагностики нужно сделать УЗИ и компьютерную ангиографию с различным положением головы. Надо стать в такую ​​позу, когда темнело в глазах.

"Позиционный инсульт сопровождается хронической усталостью, головокружением, головной болью, приступами панического страха, плохого настроения, звоном в ушах, иногда человек может терять сознание. Конечным результатом всегда является инсульт. И самое страшное, что эта проблема возникает у молодых, иногда у детей. Тогда они начинают поздно ходить или говорить", - рассказывает врач.

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Синдром лечат мануальной терапией, иглоукалыванием, озонотерапией. Процедуры подбирают индивидуально.

Если изменения в артерии незначительные, то поможет контрастный душ, дыхательная гимнастика, йога, массаж плеч и шеи. Они укрепляют мышцы и улучшают кровообращение.

Украинско-нидерландский стартап BeSure помогает предотвратить инсульт. Над ним работает 8 человек. Они планируют участвовать в изменении системы здравоохранения во всем мире. С сентября команда хочет это сделать в нескольких европейских странах.