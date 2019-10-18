Как научиться правильно питаться

Для того чтобы не чувствовать избытке в своем организме, стоит есть фрукты, изменить рафинированное на цельное, обратить внимание на сахар и хранить питьевой режим.
Фрукты нужно есть за 20-30 минут до приема пищи.
Съесть натощак фрукты легко усваиваются и дают отличный заряд бодрости и витаминов, клетчатки.
Если съесть после основного приема пищи, может быть тяжесть и это будет способствовать процессу брожения.
Сахар замените на мед, кероб, стевию, кленовый сироп или сироп топинамбура. Пшеничная мука на цельнозерновая мука, ржаная обдирная или гречневая. Вместо белого риса - красный, бурый или дикий.
Рафинированное масло на тыквенную или оливковое.
Сахар можно выбросить из рациона полностью, но по мере его есть.
Допустимая норма по словам Всемирной организации здравоохранения - 55 г сахара в день, рассказывает vogue.ua.
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Сахар - это и фрукты, и молочные и кисломолочные продукты.
Еженедельно готовьте новое блюдо.
Вода переносит питательные вещества к клеткам и выводит из них "мусора". Даже небольшое обезвоживание может быстро привести к вялости и упадка сил.
Не ждите жажду утром и вечером. Пейте не менее 2 л в день.
Специалисты советуют записывать свои достижения, чтобы следить за результатами.
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