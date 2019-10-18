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Как научиться правильно питаться

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Как научиться правильно питаться
Не садитесь на диету, пробуйте новое, добавьте спорт и адекватно смотрите в продуктовая корзина в супермаркете

Для того чтобы не чувствовать избытке в своем организме, стоит есть фрукты, изменить рафинированное на цельное, обратить внимание на сахар и хранить питьевой режим.

Фрукты нужно есть за 20-30 минут до приема пищи.

Съесть натощак фрукты легко усваиваются и дают отличный заряд бодрости и витаминов, клетчатки.

Если съесть после основного приема пищи, может быть тяжесть и это будет способствовать процессу брожения.

Сахар замените на мед, кероб, стевию, кленовый сироп или сироп топинамбура. Пшеничная мука на цельнозерновая мука, ржаная обдирная или гречневая. Вместо белого риса - красный, бурый или дикий.

Рафинированное масло на тыквенную или оливковое.

Сахар можно выбросить из рациона полностью, но по мере его есть.

Допустимая норма по словам Всемирной организации здравоохранения - 55 г сахара в день, рассказывает vogue.ua.

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Сахар - это и фрукты, и молочные и кисломолочные продукты.

Еженедельно готовьте новое блюдо.

Вода переносит питательные вещества к клеткам и выводит из них "мусора". Даже небольшое обезвоживание может быстро привести к вялости и упадка сил.

Не ждите жажду утром и вечером. Пейте не менее 2 л в день.

Специалисты советуют записывать свои достижения, чтобы следить за результатами.

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