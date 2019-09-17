Как научиться меньше есть

Основным предназначением пищи является утоление голода

Для того чтобы меньше есть стоит пить много воды, есть белок, принимать витамины и не сильно обмежуты себя.

Необходимо пить воду за 30 минут до приема пищи.

И за день не менее 8 стаканов, если любите кофе, добавляйте.

Вы можете есть все, что хочется, но в небольших количествах.

Ешьте много белков. Они содержатся в сыре, кефире, нежирном мясе, бобовых, рассказывает www.depo.ua.

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Есть стоит медленно. Только через 20 минут получаете сигнал о сытости.

Чем больше сладостей, тем сильнее поднимается уровень сахара в крови, что вызывает приступы голода.

Лучше иметь в организме больше витаминов, минералов и аминокислот.

Японцы советуют наедаться на 7/8 и вставать из-за стола с легким чувством недоедания. Дело в том, что механизм насыщения включается через 20 минут после окончания еды. Спустя это время вы поймете, что на самом деле наелись и вам не надо больше.