Как избавиться воды из уха, чтобы не было воспаления

Ухо воспаляется от купания Фото: volyninfo.com

Опрометчивое поведение на воде приводит к появлению проблем с ушами. Они начинают воспаляться и возникает отит. Тогда летняя забава превращается в неприятности.

При попадании воды через нос, бактерия проникает в слуховой трубы и нарушает проветривания. От этого появляется идеальная среда для возбудителей инфекции.

Об этом рассказывает столичный отоларинголог Юрий Шестаков.

"Летом уши часто болят. Это бывает от ныряния. А еще вода смывает серу из слухового прохода и кожа становится подвержена инфекциям. В ухе возникает воспалительный процесс, что называется" ухо пловца ". У взрослых это протекает легче", - уточняет врач.

Если заболело ухо, не надо лечиться самому. От этого недуга перейдет в хроническую форму и может закончиться глухотой.

Врач обследует пациента отоскопом. При наличии инфекции в ухе являются покраснение и отек барабанной перепонки.

Лечат воспаления каплями с антибиотиком, гормоном, противогрибковым средством в различных сочетаниях.

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Чтобы удалить воду из уха, надо лечь на бок. Сделать несколько глотательных движений, вода имеет вылиться. Тогда вставить ватный жгут, чтобы вобрала остатки жидкости. Палочки не подойдут, потому что могут повредить барабанную перепонку.

Реакция организма на контакт с медузами может быть непредсказуемой и представлять угрозу жизни. Особенно осторожными должны быть аллергики. "При контакте с медузами возможно развитие или крапивницы, или контактного дерматита, или даже снижение артериального давления. Вплоть до развития токсических реакций - бывает и такое ... Угроза не на 100% смертельная, но она есть.