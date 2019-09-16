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вторник, 17 сентября 2019 05:28

Как достичь блестящей улыбки

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Как достичь блестящей улыбки
Красивая улыбка - первый шаг к успеху

Для красивой улыбки необходимо пользоваться хорошей зубной пастой, зубной щеткой, чистить не менее двух минут и использовать зубные нити.

Держать щетку необходимо при 45 градусах к участку соединения десен и зубов.

Врачи советуют чистить зубы от двух до четырех минут.

Зубная щетка должна быть с щетинками закрученными вниз. Жесткость избирается тип десен.

При чувствительных следует выбирать с мягкими ворсинками, рассказывает tilo.stb.ua.

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Зубную пасту должен избрать дантист.

Зубная нить может помочь избавиться налета и кусочков пищи.

Чистить зубы необходимо не более двух-трех раз в день. Кроме того, полоскайте ротовую полость.

От жевательной резинки лучше отказаться, это вредит гигиене.

Американские ученые доказали, что сыр устраняет кислотный продукт налетов. Правда, справиться с этой задачей под силу только выдержанным сырам.

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