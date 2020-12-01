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вторник, 01 декабря 2020 13:11

Как будет развиваться эпидемия в период праздников - ответ эпидемиолога

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Как будет развиваться эпидемия в период праздников - ответ эпидемиолога
В нерабочие дни круг общения людей существенно уменьшается. Фото: pixabay

Снижение заболеваемости коронавирусом в Украине может быть в период новогодних праздников.

Как правило, в нерабочие дни круг общения людей существенно уменьшается, рассказала эпидемиолог, доктор медицинских наук Светлана Доан в интервью OBOZREVATEL.

"Опыт борьбы с гриппом показывал, что праздники приводили к снижению заболеваемости. Так, мы посещаем друзей и родных, но наше социальное движение не столь активно, как в рабочие дни", - отметила медик.

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В то же время она призвала полностью запретить новогодние корпоративы, гражданам не собираться большими компаниями, а также порекомендовала соблюдать осторожность во время праздничных мероприятий.

"Во время похода на елку на открытом воздухе риск инфицирования гораздо ниже. Но стоит подумать, как лишний раз не рисковать в переполненном метро, ​​когда вы будете ехать на елку", - сказала врач.

До 20 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки могут фиксировать в Украине в 1-й половине декабря. Такой прогноз сделали ученые мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней.

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01
декабря

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