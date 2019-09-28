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воскресенье, 29 сентября 2019 05:28

Как бороться с облысением

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Как бороться с облысением
Облысение зависит от многих факторов, однако чаще всего связано с генетикой

Перед відставкою виконуюча обов'язки Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що зазвичай облисіння визначається генетично.

При облисінні в чоловіків перестає рости волосся на лобі, скронях і маківці.

У жінок на скронях і потилиці густина не зміннна.

80% облисіння чоловіків не пов'язані зі стресом та екологічною ситуацією.

Також коли випадає волосся починається огрубінням шкіри голови і погіршенням кровопостачання, розповідає narodna-pravda.ua.

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Через Х-хромосому це передається дитині через матір.

Вважається коли чоловік лисий, то волосся в дитине всеріно мамине.

Якщо маєте зайву вагу, підіть до сімейного лікаря.

Коли все добре, час звертатися до дерматолога.

29 серпня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун написала заяву про відставку. Вона повідомила про свою добровільну згоду на складання повноважень, як це передбачено в цивілізованих країнах в разі зміни влади.

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