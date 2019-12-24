Кабмин инициирует изменения в закон об электронных сигаретах

Правительство законодательно приравняло электронные сигареты к обычным табачным. Фото: glavcom.ua

Кабинет Министров Украины намерен изменить закон, регулирующий оборот электронных сигарет в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам. Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины", - написал он.

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Правительство также распространило на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе и инициировало запрет курения таких сигарет в общественных местах.

"Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий", - добавил премьер.

Руководство Нью-Йорка проголосовало за запрет ароматизированных электронных сигарет. За это голосовали 26 ноября. Также горсовет поддержал запрет всех электронных сигарет и жидких ароматизаторов, кроме табака. Сторонники запрета заявили, что они действуют, чтобы защитить молодых людей.