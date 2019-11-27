Нью-Йорк запретил электронные сигареты

В Нью-Йорке запретили сигареты. Фото: polezniesoveti.net.

Руководство Нью-Йорка проголосовало за запрет ароматизированных электронных сигарет.

За это голосовали 26 ноября. Также горсовет поддержал запрет всех электронных сигарет и жидких ароматизаторов, кроме табака. Сторонники запрета заявили, что они действуют, чтобы защитить молодых людей, передает Time.

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Член Демократического городского совета Марк Левин заявил, что "нет более высоких обязательств, чем защита здоровья детей".

А сторонники вейп-индустрии после голосования осудили такое решение. Они бросали ненастоящие долларовые купюры с балкона палаты горсовета.

Мэр демократов Билл де Блазио заявил, что поддерживает запрет. Он подпишет закон, или позволит ему вступить в силу автоматически.

В немецком Дрездене, 25 ноября около 7 утра неизвестные ограбили музей старинных ювелирных изделий "Зелёные своды" (Grüne Gewölbe). Злоумышленники проникли в музей, расположенном в Дрезденском замке.