К ноябрю все украинцы могут иметь доступ к вакцине - МОЗ

Вакцина будет доступна для всех украинцев до ноября. Фото: pixabay

К ноябрю этого года планируют создать доступ к вакцине от коронавируса всем украинцам.

На 3-4 этапе хотят делать 5-7 млн ​​вакцинаций в месяц, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, это рассчитали благодаря графику поставок вакцин.

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"Если график не будет срываться - мы планируем где-то летом выйти на такие цифры по количеству прививок от коронавируса. Для этого нужно, чтобы все поставщики выполняли обязательства в соответствии с заключенными договорами. У нас план, чтобы мы в этом году, желательно до ноября могли дать доступ к вакцине от коронавируса ", - рассказал Степанов.

В Украине изменили некоторые пункты дорожной карты вакцинации, то есть нацплан. Согласно с нововведениями, остатки вакцины, которые не использовали для прививки, теперь можно применять. Лишними препаратами могут вакцинировать лидеров мнений, спортсменов, лидеров религиозной общины.