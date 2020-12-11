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пятница, 11 декабря 2020 11:29

К коронавирусу добавится грипп - назвали самий тяжелий зимний период для украинцев

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К коронавирусу добавится грипп - назвали самий тяжелий зимний период для украинцев
В январе-феврале коронавирус будет бушевать вместе с гриппом. Фото: pixabay

Ближе к февралю в Украине начнется сезонная вспышка гриппа.

Важно успеть до того времени сбить заболеваемость Covid-19, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, карантин - это единственный способ остановить распространение вируса и снизить количество больных.

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"У нас еще будут болеть Covid-19, еще будут вспышки. Будет достаточно тяжелая зима. Мы это понимаем. Более того, в конце января - начале февраля добавится пик заболеваемости гриппом, что будет дополнительной нагрузкой на нашу медицинскую систему ", - сказал Степанов.

Он отметил, что сейчас важно, чтобы украинцы выполняли карантинные правила: "Это элементарные и простые правила".

Западные ученые тоже прогнозируют тяжелую зиму для всего человечества, а не только в Украине. Но если 60-70% людей сделают прививку от коронавируса к лету, то уже через год мир вернется к нормальной жизни.

За последние сутки в Украине обнаружили 13 514 новых больных коронавирусом. Из них детей - 638, медработников - 690. Всего, по состоянию на утро 11 декабря, имеем 872 228 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 14 755 летальные. 285 пациентов умерли за последние сутки. Это рекордное количество с начала эпидемии в стране и 2-й рекорд смертности за неделю. 9 декабря сообщалось о 276 летальных случааях.

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Дата
11
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