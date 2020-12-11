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пятница, 11 декабря 2020 08:28

Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности

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Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 872 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 13 514 новых больных коронавирусом. Из них детей - 638, медработников - 690.

Всего, по состоянию на утро 11 декабря, имеем 872 228 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 14 755 летальные. 285 пациентов умерли за последние сутки. Это рекордное количество с начала эпидемии в стране и второй рекорд смертности за неделю. 9 декабря сообщалось о 276 летальных случааях.

Преодолели болезнь 480 348 пациентов, из них за последние сутки - 15 327, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1880, Запорожской - 895, Одесской - 874, Киевской - 787 и Днепропетровской - 759 - областях.

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Ситуация в областях:

Киев - 88317 случаев;
Винницкая область - 19 481 случай;
Волынская область - 27 537 случаев;
Днепропетровская область - 47 650 случаев;
Донецкая область - 28 391 случай;
Житомирская область - 33 405 случаев;
Закарпатская область - 25 693 случая;
Запорожская область - 40 653 случая;
Ивано-Франковская область - 40 282 случая;
Киевская область - 46 998 случаев;
Кировоградская область - 6921 случай;
Луганская область - 7615 случаев;
Львовская область - 52 578 случаев;
Николаевская область - 22 980 случаев;
Одесская область - 55 714 случаев;
Полтавская область - 28 435 случаев;
Ровенская область - 35 452 случая;
Сумская область - 34 996 случаев;
Тернопольская область - 30 738 случаев;
Харьковская область - 61 424 случая;
Херсонская область - 13 401 случай;
Хмельницкая область - 33 958 случаев;
Черкасская область - 30 133 случая;
Черновицкая область - 36 286 случаев;
Черниговская область - 23 190 случаев.

Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом в этот период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезни.

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