Израильский врач рассказал, как правильно выбрать экспресс-тест на коронавирус

Израильский педиатр, доктор Итай Галь в интервью рассказал, как правильно проводить домашние тестирования на антиген, как выбрать сам тест и как им правильно пользоваться. Журналисты "Вестей" провели тестирования доступных на украинском рынке экспресс-тестов на антиген и разобрались, какие из них самые комфортные в использовании.

Так, в интервью Итай Галь отметил, что экспресс-тест − это прибор для выявления коронавируса без лабораторного анализа, дающий результат в течении 15-30 минут после взятия пробы. Врач подчеркивает, что домашние тесты основаны на выявлении вирусных антигенов, то есть чужеродных для организма белков, вызывающих иммунную реакцию.

"Домашний тест позволяет быстро и достаточно качественно выявить зараженность при высокой вирусной нагрузке", - цитирует издание слова Итая Галя.

Следуя рекомендациям доктора, редакция протестировала доступные на украинском рынке экспресс-тесты на коронавирус.

В первую очередь стоит отметить, что подобное тестирование следует проводить в помещении, при комнатной температуре от +15 °C. Далее – следовать индивидуальной инструкции на упаковке.

Первым для эксперимента журналисты взяли экспресс-тест "Милистан".

Как отмечает производитель, тест прошел валидацию на определение антигена вируса Covid-19, в том числе и его штаммов Omicron и Delta. Главная его отличительная особенность, по сравнению с другими экспресс-тестами для самодиагностики, это максимально упрощенная процедура тестирования. В экспресс-тесте "Милистан" благодаря инновационной тест-ручке не нужно ничего смешивать, стряхивать или капать. К тому же производитель максимально упростил процедуру и сделал комфортным забор образца из носа.

Тест-ручка оснащена аппликатором с мягкой подушечкой, которая не травмирует слизистую оболочку носа, ее необходимо вставить в ноздрю всего на 1-2 см. После аппликатор необходимо поместить вертикально в специальную емкость с буфером для экстракции и подождать результат 15 мин.

Следующий тест на антиген фирмы Testsealabs требует чуть больше навыков "лаборанта", так как в комплект входит длинный тампон для забора мазка, напоминающий спицу, его необходимо вставить в ноздрю более чем на 3 см. Подобным тестом провести диагностику ребенку практически невозможно.

Далее нужно добавлять капли раствора в экстракционную пробирку, вращая в ней тампон, затем его выжать в лунку для образца. Через 15-20 мин. результат будет показан в виде полосок.

И третий доступный тест - Cito Test Covid-19 Ag, при его проведении необходимо использовать тест-кассету, стерильный тампон, пробирку с буфером и образцом. На открученную верхушку крышечки пробирки с образцом необходимо нанести 3 капли полученной смеси в окошко кассеты, обозначенное буквой (S). Через 15 мин. результат теста будет готов.

Подытоживая, журналисты отмечают, что проходить экспрес-тестирование на коронавирус необходимо, чтобы обезопасить себя от лишнего стресса и позаботиться о своих близких. К выбору экспресс-теста, исходя из опыта журналистов, нужно подойти основательно, чтобы процедура была максимально комфортной, в особенности при тестировании детей.