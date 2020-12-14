Израиль и Украина договорились о сотрудничестве в создании вакцины

Украина примет участие в разработке израильской вакцины. Фото: pixabay

Над созданием вакцины от коронавируса будут работать совместно Украина и Израиль.

Ученые 2 государств будут обмениваться информацией о действенности вакцины, сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле в Facebook.

Об этом договорились во время встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука с министром здравоохранения Израиля Йоелем Эдельштейном. Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках борьбы с пандемией.

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По словам Эдельштейна, Израиль будет способствовать быстрому получению Украиной вакцины от коронавируса известных международных компаний, которые уже получили утверждения FDA или находятся на окончательной стадии его получения.

Также договорились изучить квоты на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках "Соглашения между Кабмином Украины и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля". Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между странами в сфере медицинского туризма в обоих направлениях.

Часть закупленной вакцины от коронавируса Европейский союз может передать бедным странам. Сейчас рассматривают вопрос передачи около 5% - это 65 млн доз, пишет Reuters. Правительство Франции подготовило план с четким объемом помощи бедным странам. При этом ранее рассматривались варианты пожертвований только в случае, если ЕС получит избыточные дозы.