Европа может поделиться вакциной с бедными странами - СМИ

Правительство Франции подготовил план с четким объемом помощи бедным странам. Фото: pixabay

Часть закупленной вакцины от коронавируса Европейский союз может передать бедным странам.

Сейчас рассматривают вопрос передачи около 5% - это 65 млн доз, пишет Reuters.

Правительство Франции подготовило план с четким объемом помощи бедным странам. При этом ранее рассматривались варианты пожертвований только в случае, если ЕС получит избыточные дозы.

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Издание утверждает, что этот план может нанести удар по глобальной схеме закупок COVAX, согласно которой каждой стране предоставят вакцину минимум для 20% населения.

Французский план предусматривает передачу до 65 млн доз вакцины, если все страны-участницы ЕС поддержат это решение. Это будет 5% от 1,3 млрд доз, которые ЕС получит от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK и CureVac.

"Пожертвования вакцин с нашего портфеля ЕС представляется в краткосрочной перспективе наиболее эффективным способом достижения цели - сделать вакцину общественным благом", - написали в документе.

Китайская вакцина BBIBP-CorV производства компании Sinopharm имеет показатель в 86% протективной эффективности против коронавирусной болезни. Более того, она показала 100% эффективности в предотвращении средних и тяжелых случаев Covid-19 при тестирования на 42 299 добровольцах.