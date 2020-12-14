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понедельник, 14 декабря 2020 10:08

Вакцина Sinopharm прошла эффективные испытания еще в 2 странах

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Вакцина Sinopharm прошла эффективные испытания еще в 2 странах
Вакцину от коронавируса утвердили в Бахрейне. Фото: Reuters

Китайская вакцина BBIBP-CorV производства компании Sinopharm имеет показатель в 86% протективного эффективности против коронавирусной болезни. Более того, она показала 100% эффективности в предотвращении средних и тяжелых случаев Covid-19 при тестирования на 42 299 добровольцах.

Такие предварительные данные фазы III исследований на людях объявило 13 декабря Национальное агентство регулирования здравоохранения OAЕ, сообщает Reuters.

Разработанную Пекинским институтом биопродуктов BBIBP-CorV разрешили к использованию в Бахрейне после Китая и ОАЭ.

Королевство Бахрейн участвовало в III фазе клинических испытаний вакцины в рамках 4-й кампании "Человечество", в которой зарегистрировались более 7700 добровольцев. Власти разрешили экстренное использование вакцины Sinopharm на основе предыдущих результатов, предоставленных специалистами, контактирующих с пациентами с Covid-19.

По данным медицинского регулятора Бахрейна, уровень появления нейтрализующих антител достиг при ее применении 99%.

Химически инактивированную цельновирусную вакцину власти Китая одобрил для клинических испытаний еще в апреле 2020-го. Там же проводили I и II фазы испытаний на людях. Данные об их результатах Китай обнародовал в журнале The Lancet.

Препарат проходит заключительный этап испытаний на родине из-за нынешней низкой распространенности вируса внутри страны: фазу III проводят в OAЕ, Бахрейне, Египте, Иордании, Марокко, Перу и Аргентине.

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В субботу 12 декабря в Перу приостановили испытания для проверки "серьезного нежелательного явления" у одного из 12 тыс. Добровольцев. Он пожаловался, среди других симптомов, на слабость в ногах. Выясняют, связан инцидент с вакциной, или это сторонний случай.
Курс иммунизации состоит из 2 инъекций с интервалом в 21 день. Хранить ее можно в обычном холодильнике от при температуре от 4 ° до 8 ° С.

Создатели вакцины уверяют, что серьезных побочных эффектов не обнаружили. Однако, до сих пор не опубликовали информацию о фазе III. Хотя в стране препаратом вакцинировали уже более 1 млн человек. Доказательная медицина требует наличия таких публикаций без них неясно, насколько безопасны и эффективны любые экспериментальные препараты.

В США начался процесс доставки первой партии одобренной вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech ко всем 50 американских штатов, чтобы в понедельник начать процесс вакцинации населения. Препарат грузят на заводе Pfizer в Каламазу, штат Мичиган.

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14
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