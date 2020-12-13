В США начали развозить первые партии вакцины от коронавируса

В ближайшие дни вакцина будет направлена в сотен учреждений на всей территории Соединенных Штатов. Фото: Reuters

В США начался процесс доставки первой партии одобренной вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech ко всем 50 американских штатов, чтобы в понедельник начать процесс вакцинации населения.

Препарат грузят на заводе Pfizer в Каламазу, штат Мичиган. Об этом сообщает ТСН.

"Мы ожидаем, что 145 учреждений во всех штатах получат вакцину в понедельник, еще четыреста двадцать пятый вторник и последние 66 учреждений - в среду, что будет означать завершение доставки первой партии вакцины", - сказал Гюстав Перна, руководитель государственно-частной инициативы США Operation Warp Speed, созданной для ускорения разработки и распространения вакцины от Covid-19.

Pfizer проводит тренинги по распределению вакцины на своем заводе в Мичигане с марта, создавая макетные сценарии и упражнения с Operation Warp Speed. После того, как в США дали разрешение на экстренное использования вакцины, работники начали вынимать флаконы с вакциной из более чем 300 камер на заводе.

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"Их упаковываются в коробки и загружают в грузовики, которые доставляют препарат в крупнейших аэропортов районов. Вакцину перевозят при необходимой для транспортировки холодной температуры, при которой ее сохранения возможно до 10 дней в неоткрытом состоянии", - сказано в сообщении.

Только вакцину доставят до места назначения и она будет готова к использованию, на размораживание каждого флакона нужно от 30 минут до часа. Сам препарат нужно ввести в течение шести часов.

Вакцины можно хранить в трех различных типах мест: в морозильных камерах со сверхнизкой температурой, термальных контейнерах Pfizer (если заправляется сухой лед) и холодильных установках, которые обычно доступны в больницах.

За последние сутки в Украине обнаружили 9176 новых больных коронавирусом. Из них 494 ребенка, медработников - 313. Всего, по состоянию на утро 13 декабря, имеем 894215 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 154 летальных. 156 пациентов умерли за последние добу.Подолалы болезнь 501564 пациентов, из них за последние сутки - 7563.