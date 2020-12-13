В США начали развозить первые партии вакцины от коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 504
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1017
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
1 Просмотров: 621
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4275
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4617
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1512
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 495
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3375
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1044
Фото
Все фото
7
6
12
3
6
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен&quot; - жизнь в Таиланде
"За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен" - жизнь в Таиланде
Маски под носом и большие толпы: как выглядят реалии Уханя через год после выявления Covid-19
Маски под носом и большие толпы: как выглядят реалии Уханя через год после выявления Covid-19
Кровавый приказ Трампа в действии: в США казнили самого молодого осужденного к смертному наказанию
Кровавый приказ Трампа в действии: в США казнили самого молодого осужденного к смертному наказанию
Запуск и падения Starship: Маск показал обломки корабля
Запуск и падения Starship: Маск показал обломки корабля
Видео
Все видео
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
Бело-красно-белый флаг в Минске объявили вне закона
Бело-красно-белый флаг в Минске объявили вне закона
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 621
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 225
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2070
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1044
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3240
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
13 декабря 2020
Просмотров: 135
Хитрий Миколай
"Дорогий Миколаю! Я весь рік був чемний і слухняний. Мрію, що подаруєш планшет. Буду на ньому вчитися і стану програмістом. Сергійко, 12 років", ...
воскресенье, 13 декабря 2020 19:07

В США начали развозить первые партии вакцины от коронавируса

  Комментировать
В США начали развозить первые партии вакцины от коронавируса
В ближайшие дни вакцина будет направлена в сотен учреждений на всей территории Соединенных Штатов. Фото: Reuters

В США начался процесс доставки первой партии одобренной вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech ко всем 50 американских штатов, чтобы в понедельник начать процесс вакцинации населения.

Препарат грузят на заводе Pfizer в Каламазу, штат Мичиган. Об этом сообщает ТСН.

"Мы ожидаем, что 145 учреждений во всех штатах получат вакцину в понедельник, еще четыреста двадцать пятый вторник и последние 66 учреждений - в среду, что будет означать завершение доставки первой партии вакцины", - сказал Гюстав Перна, руководитель государственно-частной инициативы США Operation Warp Speed, созданной для ускорения разработки и распространения вакцины от Covid-19.

Pfizer проводит тренинги по распределению вакцины на своем заводе в Мичигане с марта, создавая макетные сценарии и упражнения с Operation Warp Speed. После того, как в США дали разрешение на экстренное использования вакцины, работники начали вынимать флаконы с вакциной из более чем 300 камер на заводе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайская вакцина от Covid-19 прошла очередную фазу клинических испытаний

"Их упаковываются в коробки и загружают в грузовики, которые доставляют препарат в крупнейших аэропортов районов. Вакцину перевозят при необходимой для транспортировки холодной температуры, при которой ее сохранения возможно до 10 дней в неоткрытом состоянии", - сказано в сообщении.

Только вакцину доставят до места назначения и она будет готова к использованию, на размораживание каждого флакона нужно от 30 минут до часа. Сам препарат нужно ввести в течение шести часов.

Вакцины можно хранить в трех различных типах мест: в морозильных камерах со сверхнизкой температурой, термальных контейнерах Pfizer (если заправляется сухой лед) и холодильных установках, которые обычно доступны в больницах.

За последние сутки в Украине обнаружили 9176 новых больных коронавирусом. Из них 494 ребенка, медработников - 313. Всего, по состоянию на утро 13 декабря, имеем 894215 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 154 летальных. 156 пациентов умерли за последние добу.Подолалы болезнь 501564 пациентов, из них за последние сутки - 7563.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США начали развозить первые партии вакцины от коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

Ярузельский боялся введения в Польшу советских войск

Соревновались на скорость - кто отрубит больше голов

Диктатор прятался в яме

Самое читаемое
Умер известный украинский композитор
Умер известный украинский композитор 1 Просмотров: 9434
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
 Просмотров: 8073
Начался суд над самым кровавым маньяком Украины
Начался суд над самым кровавым маньяком Украины
 1 Просмотров: 6615
&quot;За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен&quot; - жизнь в Таиланде
"За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен" - жизнь в Таиланде
6
 Просмотров: 5715
Соревновались на скорость - кто отрубит больше голов
Соревновались на скорость - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 5211
Мир
В стране зафиксировали шесть землетрясений за сутки
В стране зафиксировали шесть землетрясений за сутки
Мужчина проник на взлетную полосу и залез на крыло авиалайнера
Мужчина проник на взлетную полосу и залез на крыло авиалайнера Просмотров: 738
Избран лучший европейское фильм года
Избран лучший европейское фильм года Просмотров: 198
В Японии впервые будут продавать генномодифицированные овощи
В Японии впервые будут продавать генномодифицированные овощи Просмотров: 1071
Правозащитники назвали количество задержанных в Беларуси
Правозащитники назвали количество задержанных в Беларуси Просмотров: 252
Больше всего комментируют
18
Умер актер Валентин Гафт
10
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
9
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
3
В Киеве арестовали 40 националистов
2
В Крыму объявили республику
Голосов: 728
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть