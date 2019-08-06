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вторник, 06 августа 2019 09:55

Избегайте стресса, пейте чай: Землю накрыла мощная магнитная буря

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Избегайте стресса, пейте чай: Землю накрыла мощная магнитная буря
Пик магнитных излучений пришелся на 6:00. Фото: stb.ua

6 августа Землю накрыла мощная магнитная буря первого уровня.

Пик излучения пришелся на 6:00, но их последствия будут ощутимы в середине дня, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Люди по-разному реагируют на магнитные бури. В некоторых очень ухудшается самочувствие, возникает раздражительность, апатия, слабость, сонливость или, наоборот, бессонница. Особенно магнитные бури влияют на физическое состояние метеочувствительных людей. Наибольший вред они наносят сердечно-сосудистой системе. В такие периоды возрастает количество сердечных приступов и инфарктов. Во многих повышается артериальное давление и риск тромбоза, обостряются хронические заболевания, появляются беспокойство и страхи.

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В зону риска попадают беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. У людей, страдающих расстройствами психики, может начаться обострение.

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют в этот период быть в покое, избегать стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Стоит отказаться жирной пищи, алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды, успокаивающие чаи и употреблять овощи и фрукты.

В августе ожидается две серьезные магнитные бури, а также несколько менее сильных, но ощутимых магнитных колебаний. Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа.

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Дата
06
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