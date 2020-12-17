Исследователи назвали помещения, где самый высокий риск заражения коронавирусом

Ученые отмечают, что в зону особого риска попадают дети. Фото: pixabay

Влияние размеров пространства на распределение капель от кашля или чихания больного на коронавирус исследовали китайские ученые.

Они выяснили, что в узких помещениях, например коридорах, значительно увеличивается риск инфицироваться, сообщает Physics of Fluids.

Исследователи использовали компьютерное моделирование и манекен с параметрами среднего мужчины ростом 180 см, шириной плеч 45 см, скорость движения составляла 1,5 м/с. С помощью этого исследователи интерпретировали различные ситуации, когда больной человек может заразить окружающих. Из-за большого рассеивания капель от кашля или чихания больного человека при быстрой ходьбе создается шлейф из вирусных частиц длиной до 6 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где наибольший риск инфицироваться во время новогодних праздников

Ученые отмечают, что в зону особого риска попадают дети. Это связано с тем, что микрокаплями из дыхательных путей зараженных образуются вокруг и ниже уровня их талии через 2 сек. после кашля и зависают примерно в 1 м от пола. Поэтому дети, которые идут позади инфицированного, подвергаются более высокому риску передачи, чем взрослые.

Ученые обнаружили 2 различных типа дисперсии капель, занимающих существенно различные области загрязнения. В первом случае облако капель может отделиться от человека и оказаться на расстоянии от нее, зависнув в пространстве. Во втором - такое облако может вытянуться от тела зараженного, будто "хвост".

"Для первого сценария концентрация капель через 5 секунд после кашля должна быть намного выше, чем для другого. Это создает большую проблему при определении безопасной социальной дистанции в узких коридорах, где человек может вдохнуть микрокапли с вирусными частицами, даже если заражен находится далеко впереди", - сообщили в исследовании.

Диапазон рассеивания капель гораздо больше в холодной и влажной среде, чем в жарких и сухих условиях из-за разной скорости испарения. Ученые отметили, что ношение защитной маски может эффективно снизить риск заражения здорового человека.

Группа британских и французских биологов расшифровала геном коронавируса у десятков тысяч больных почти в сотне стран мира. Результаты свидетельствуют, что через год после появления у человечества новой болезни пока что не заметно, чтобы патоген эволюционировал в сторону большей заразности.