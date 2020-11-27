Мутации коронавируса не повысили его заразности - ученые

Почти 200 мутаций вируса возникали по три и более раз в разных носителей, именно они могли бы закрепиться при естественном отборе. Фото: pixabay

Группа британских и французских биологов расшифровала геном коронавируса у десятков тысяч больных почти в сотне стран мира.

Результаты свидетельствуют, что через год после появления у человечества новой болезни пока не заметно, чтобы патоген эволюционировал в сторону большей заразности, сообщили в журнале Nature Communications.

Новый вирус перешел на человечество ориентировочно осенью 2019 года. От какого животного-хозяина - пока точно неизвестно. Поэтому были опасения, что SARS-CoV-2 еще не полностью адаптировался к человеку - и будет только усиливать заразные свойства.

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Группа исследователей провела огромную работу по расшифровке и сравнительному анализу геномов вируса от 46723 больных в 99 странах. Работу пока не завершили, но уже обнаружили 12 706 мутаций в цепочках рибонуклеиновой кислоты SARS-CoV-2. Около 400 мутаций возникали два и более раза, причем в не связанных между собой больных. Почти 200 мутаций вируса возникали по три и более раза в разных носителей, именно они могли бы закрепиться при естественном отборе.

"Мы не идентифицировали ни одной мутации, которая повторяется в этом наборе геномов, убедительно связанной с повышенной передачей вируса", - пишут исследователи.

Это касается и громкой мутации D614G, хотя усиление заразности вируса через нее показали в опытах "в пробирке". Ученые считают, что эта мутация просто произошла рано на генеалогическом древе SARS-CoV-2 и поэтому сейчас доминирует в мире, а не через какую-то ее пользу для вируса.

РНК-вирусы мутируют прежде всего из-за несовершенного механизма копирования генома, при рекомбинации с другими вирусами в общих клетках-жертвы, а также под давлением среды в организме хозяина. SARS-CoV-2 чаще всего мутирует под влиянием иммунной системы человека.

Биологи прогнозируют сильный прессинг естественного отбора на коронавирус под влиянием будущей массовой вакцинации: могут появиться и закрепиться мутации, которые помогают SARS-CoV-2 "пропадать с радаров" иммунитета и, соответственно, делать вакцины неэффективными. Но авторы исследования настроены оптимистично. Они утверждают, что наука достаточно продвинулась, чтобы оперативно выявлять такие изменения и корректировать вакцины, особенно основанные на современных технологиях мРНК.

Миром распространяется новый штамм коронавируса, который не более опасен, чем его предшественник. Штамм обозначили как D614G, о нем стало известно еще в апреле, сообщает CNN.Исследования специалистов Университета Северной Каролины и Университета Висконсин-Мэдисон показали, что D614G размножается быстрее и передается легче, но не является более опасным.