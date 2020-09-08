Исследование показало, насколько велики риски заразиться коронавирусом в школе

Ученые доказали, что в школе низкий риск заражения коронавирусом. Фото: Pixabay

По результатам исследования ученых из Великобритании, обучение в школе во время карантина не несет дополнительной угрозы заболевания коронавирусом.

У большинства детей есть риск заболеть именно вне школы, заявил государственный секретарь по вопросам образования Великобритании Гэвин Уильямсон, передает Daily Mail.

Более 23,3 тысячи учеников и 16 тысяч сотрудников приняли участие в исследовании. Всем еженедельно делали тесты на Covid-19. Во время исследования обнаружили только три положительных результата тестирования на Covid-19 - у двух сотрудников учебных заведений и одного ребенка.

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Ученые доказали, что в школе низкий риск заражения коронавирусом. По словам государственного секретаря по вопросам образования, на самом деле дети имеют большой риск заболеть вне школы.

"Посещение дошкольных учреждений и начальных школ не приносит дополнительного риска заболевания ни сотрудникам, ни школьникам. Эти результаты являются предварительными, но они должни успокоить родителей, которые волнуются по поводу возвращения их детей в школу", - заявил консультант-эпидемиолог Шамез Ладхани.

Он также добавил, что при заражении подавляющее большинство детей испытывает лишь некоторые легкие симптомы или их отсутствие.

С начала сентября в шести учебных заведениях Николаева зарегистрировали случаи заболевания детей 5-9 лет коронавирусом. В самоизоляцию отправились три первых класса, один второй и две группы детского сада. Об этом стало известно из пресс-службы Николаевской ОГА.