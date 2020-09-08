Исследование показало, насколько велики риски заразиться коронавирусом в школе

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1053
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1575
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 612
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 405
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3537
Фото
Все фото
3
3
6
11
3
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Дистанционный скрининг температуры. В &quot;Борисполе&quot; заработала система за 1 млн грн
Дистанционный скрининг температуры. В "Борисполе" заработала система за 1 млн грн
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
Видео
Все видео
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 594
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9882
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 954
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
вторник, 08 сентября 2020 13:17

Исследование показало, насколько велики риски заразиться коронавирусом в школе

1 Комментировать
Исследование показало, насколько велики риски заразиться коронавирусом в школе
Ученые доказали, что в школе низкий риск заражения коронавирусом. Фото: Pixabay

По результатам исследования ученых из Великобритании, обучение в школе во время карантина не несет дополнительной угрозы заболевания коронавирусом.

У большинства детей есть риск заболеть именно вне школы, заявил государственный секретарь по вопросам образования Великобритании Гэвин Уильямсон, передает Daily Mail.

Более 23,3 тысячи учеников и 16 тысяч сотрудников приняли участие в исследовании. Всем еженедельно делали тесты на Covid-19. Во время исследования обнаружили только три положительных результата тестирования на Covid-19 - у двух сотрудников учебных заведений и одного ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Город в красной зоне карантина открывает школы и детсады

Ученые доказали, что в школе низкий риск заражения коронавирусом. По словам государственного секретаря по вопросам образования, на самом деле дети имеют большой риск заболеть вне школы.

"Посещение дошкольных учреждений и начальных школ не приносит дополнительного риска заболевания ни сотрудникам, ни школьникам. Эти результаты являются предварительными, но они должни успокоить родителей, которые волнуются по поводу возвращения их детей в школу", - заявил консультант-эпидемиолог Шамез Ладхани.

Он также добавил, что при заражении подавляющее большинство детей испытывает лишь некоторые легкие симптомы или их отсутствие.

С начала сентября в шести учебных заведениях Николаева зарегистрировали случаи заболевания детей 5-9 лет коронавирусом. В самоизоляцию отправились три первых класса, один второй и две группы детского сада. Об этом стало известно из пресс-службы Николаевской ОГА.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Исследование показало, насколько велики риски заразиться коронавирусом в школе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

Мародеры обокрали разбившегося пилота

Оппозиционеры объединились в новое движение

Микеланджело делал Давида почти три года

Ющенко отправил в отставку Тимошенко и уволил Порошенко

Украинец заставил Москву отказаться от нападений на 40 лет

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 24842
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 17649
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 1 Просмотров: 17028
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 16453
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 9747
Здоровье
Исследование показало, от чего зависит похмелья
Исследование показало, от чего зависит похмелья Просмотров: 9
Переход Киева в красною зону - назвали условия
Переход Киева в красною зону - назвали условия Просмотров: 603
РФ выпустила в народ первую партию вакцины от Covid-19
РФ выпустила в народ первую партию вакцины от Covid-19 Просмотров: 207
Covid-19 в Киеве: сколько больных стали жертвами недуга
Covid-19 в Киеве: сколько больных стали жертвами недуга Просмотров: 72
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
 Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
3
Показали рейтинг партий перед выборами
2
Зеленского сравнили с Брежневым
1
Плитку на стены кладут по два ряда
Голосов: 4979
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua