В шести школах Николаева обнаружили коронавирус

У детей обнаружили Covid-19 Фото:segodnya.ua

С начала сентября в шести учебных заведениях Николаева зарегистрировали случаи заболевания детей 5-9 лет на коронавирус. На самоизоляцию отправились три первых класса, один второй и две группы детского сада. Об этом стало известно из пресс-службы Николаевской ОГА.

"Случаи заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано среди детей и персонала детских учреждений Николаева ", - говорится в сообщении.

Во время эпидемиологического исследования наибольшая концентрация больных приходится на учащихся первого класса.

По Николаевской области по состоянию на 7 сентября количество больных COVID-19 за последний 14 дней увеличилось на 54,23% на 100 тыс. населения, в то время, когда допустимый уровень больных не выше 40%. Врачи учреждений здравоохранения сообщают о загруженность помещения для госпитализации больных с COVID-19.

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По состоянию на 7 сентября в Украине зафиксировали 138 тыс. Случаев COVID-19, из них 2877 летальных, 62606 пациентов выздоровели, сообщили в Минздраве.