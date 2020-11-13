Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких

Фото: Анастасия Красноплахтич

16 ноября в Мариинском парке состоится открытие интерактивной скульптуры, которая будет рассказывать о раке легких. Автор арт-инсталляции - украинский мистикиня Анна Надуда / ANi.

В Украине стартует информационная кампания "Легкие, которые говорят", в рамках которой 16 ноября состоится открытие интерактивной скульптуры от украинской художницы ANi (Анна Надуда).

"Легкие, которые говорят" - информационная кампания общественной организации "Легкие" к месяцу повышения осведомленности о раке легких. Ее цель - напомнить людям заботиться о своем здоровье, регулярно обследоваться, чтобы вовремя диагностировать и знать о возможных способах лечения этого заболевания.

"Мы хотим напомнить людям, что важно заботиться о чистоте наших легких, как "Храма Воздуха". О возможности ранней диагностики, спасающей жизнь. Ведь каждая жизнь - это история, и каждая история должна быть услышанной", - рассказывает Анна Надуда.

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В Украине рак легких - самый распространенный тип рака у мужчин в возрасте 35-70 лет. 13 тысяч украинцев имеют этот диагноз. Чаще всего, более 70%, его обнаруживают на поздних стадиях, поэтому 60% пациентов умирают в течение 1 года с момента установления диагноза. Если вовремя выявить заболевание, шанс вылечиться растет в разы. В 52% опрошенных пациентов с раком легких диагноз был установлен случайно - в результате обращения к врачу из-за другого заболевания.

В 12.00 16 ноября состоится пресс-брифинг с участием представителя Министерства здравоохранения Украины, председателя общественной организации "Легкие" Виктории Штонды, автора скульптуры Анны Надуды, врача Владимира Войтко. Во время пресс-брифинга планируют обсудить, как в одной социальной кампании объединились искусство и медицина, идею создания скульптуры, что она символизирует и чем вдохновлялась автор при ее создании, а также почему важно вовремя диагностировать рак легких и как это сделать.