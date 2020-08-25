Институт Академии наук до сих пор не получил средства для тестов на Covid-19

Институт молекулярной биологии и генетики по желанию Минздрава модернизировал тест-системы. Фото: pixabay.com

Институт молекулярной биологии и генетики НАН по состоянию на август не получил средства на изготовление тест-систем для выявления Covid-19 несмотря на заявления Минздрава.

Министр здравоохранения Максим Степанов еще в марте впервые сообщил о выделении средств Институту "на научное исследование и на возможность изготовления и тестирования ПЦР-систем", пишет "Экономическая правда".

Кроме того, сообщалось, что в мае Минздрав "возобновил переговоры" с Институтом молекулярной биологии и генетики по изготовлению ПЦР-тестов.

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В Академии наук уверяют, что Институт молекулярной биологии и генетики по желанию Минздрава модернизировал тест-системы, в частности к набору были включены системы выделения вирусной РНК и синтеза кДНК.

"НАН Украины и Институт молекулярной биологии и генетики НАН до сих пор не получили заказ от Минздрава на изготовление указанных тест-систем и соответственно не получили из Государственного бюджета необходимого целевого финансирования", - подытожили в Академии наук.

Единственная сумма, которую получил Институт из бюджета, это 350 тыс. грн в марте после перераспределения внутренних ресурсов Академии наук для возмещения уже изготовленных Институтом за свой счет партии тест-систем в количестве 1000 образцов.

Ранее Институт молекулярной биологии НАН подтвердил, что может производить до 50 тыс. тестов в неделю, но не имеет на это денег.

Количество госпитализированных с коронавирусом в Украине увеличилось, по сравнению с маем. Из 732 человек в неделю цифра выросла до 1991.