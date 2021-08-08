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Инфекционисты не исключают появления устойчивого к вакцинам штамма Covid-19

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Инфекционисты не исключают появления устойчивого к вакцинам штамма Covid-19
Фото: Reuters

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что увеличение числа вакцинированных может предотвратить появление еще более опасных штаммов коронавируса. Однако не исключено возникновение нового штамма вируса.

Об этом сообщает USA Today.

"Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать. Что произойдет, если в течение месяцев и месяцев вы позволите вирусу воспроизводиться: гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты вакцины", - заявил Фаучи.

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По словам инфекциониста, вирус исчезнет после того, как будет привито подавляющее большинство населения. Если этого не произойдет, что зимой коронавирусная инфекция будет распространяться вместе с вирусом гриппа.

Также, по мнению Фаучи, новый всплеск заболеваемости может произойти весной следующего года. При этом главный врач США отметил, что избежать заражения коронавирусом можно только в вакууме. Он напомнил, что непривитые люди помогают распространять коронавирус.

США планируют поставлять в Украину инновационные Covid-препараты прямого действия для лечения коронавирусной болезни.

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