Украинцев будут лечить экспериментальными Covid-препаратами

Препараты прямого действия до сих пор не использовали на практике. Фото: pixabay.com

США планируют поставлять в Украину инновационные Covid-препараты прямого действия для лечения коронавирусной болезни.

Все соответствующие договоренности по поставкам уже заключили, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов. Лекарства находятся на третьей стадии клинических испытаний.

"Это прорыв, который вместе с вакцинацией позволит нам преодолеть пандемию. Мы уже договорились о поставках с двумя американскими компаниями-производителями", - сказал он.

Препараты прямого действия пока не использовали на практике. Для Украины зарезервировали квоту на 300 тыс. курсов таких лекарств.

"Есть только три препарата, которые непосредственно убивают вирус. Два из них проходят третью клиническую стадию исследований. У одного из производителей Украина находится в шестерке стран, в которые будут в первую очередь поставлять эти препараты", - добавил Ляшко.

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За последние сутки в Украине обнаружили 1081 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 74 ребенка и 32 медработника. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 257 478 человек. Умерли 53 065 пациентов, из них 16 – за последние сутки. Выздоровели 2 189 293 человека, за последние сутки – 478.