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Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом

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У здорового человека уровень насыщения крови кислородом составляет 95-99%. Если же пульсоксиметр - электронный прибор, который измеряет этот показатель, выводит на экран цифру ниже нормы - следует немедленно обратиться к врачу. Измерять данные нужно три раза в день.

Автор: предоставлено Андреем Процык
  "Чтобы держать состояние больного под контролем, ориентировочно следует измерять уровень насыщения кислорода в крови с интервалос 5-8 часов", - говорит Андрей Процик.
"Чтобы держать состояние больного под контролем, ориентировочно следует измерять уровень насыщения кислорода в крови с интервалос 5-8 часов", - говорит Андрей Процик.

Об этом Gazeta.ua рассказал Андрей Процык, инфекционист.

"Благодаря пульсоксиметру определяется пульс и уровень насыщения кислородом тканей. Если есть проблемы с дыханием, такие, как при коронавирусе, этот показатель может свидетельствовать о силе поражения легких. Нормальный - от 95% до 99%, если 94% и ниже, то вероятно, что есть поражения", - подчеркнул инфекционист.

Врачи советуют приобрести пальчиковый. Такой прибор, в отличие от стационарного, портативный и не требует специальных умений и медицинского образования для самостоятельного использования. Стоит около 500 гривен. Цена варьируется в зависимости от мелких факторов, например, есть ли память измерения, батарейки в наличии, Bluetooth, USB и др.

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"Чтобы держать состояние больного под контролем, ориентировочно следует измерять показатели не менее трех раз в день: утром после сна, вечером - перед сном и в промежуточное время. Интервал составляет 5-8 часов", - добавил Процык.

Некоторые пульсоксиметры сохраняют данные или передают их сразу же на компьютер. Если такая функция отсутствует, следует записать все показания, чтобы держать врача в курсе состояния здоровья пациента.

Получить точные данные можно придерживаясь следующих правил:

- перед использованием следует тщательно очистить и высушить руки, ведь прибор работает просвещая свет через кожу, грязь может помешать работе пульсоксиметра;

- на период использования прибора, лучше не покрывать ногти гель-лаком, ведь тот поглощает свет, который излучает оксиметр. Если в данный момент нет возможности снять лак, стоит разместить клип в сторону, чтобы избежать как можно большего количества ногтевого покрытия;

- во время работы прибора нужно сидеть неподвижно несколько минут.

Пульсоксиметр должен находиться в аптечке не только у больного вирусными болезнями. Прибор используется при диагностике и подборе терапии при проблемах сна, для пациентов кардиологического и неврологического профиля. В частности помогает спортсменам повысить эффективность тренировок без вреда для здоровья.

В 2021 году фармацевтическая компания Janssen, принадлежащая американской корпорации Johnson & Johnson, рассчитывает на появление своей вакцины. Препарат будет стоить меньше $10.

Автор: Влада Москвитис
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