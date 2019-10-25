Индия даст Закарпатью сыворотки против дифтерии

Индия предоставит Украине 100 сывороток от дифтерии. Фото: www.depo.ua

Ужгородский национальный университет из-за вспышки дифтерии среди студентов из Индии, попросил у посольства этой страны предоставить сыворотки от опасной инфекции.

В посольстве пообещали Закарпатью на следующей неделе передать 100 доз сыворотки, сообщил ректор Ужгородского национального университета Владимир Смоланка на брифинге.

"В связи со вспышкой дифтерии в Ужгородском университете, обратились в Посольство Индии - с просьбой помочь с поставкой противодифтерийной сыворотки в область. Нам пообещали в посольстве, поспособствовать передаче 100 доз сыворотки против дифтерии в Закарпатье. Они должны поступить в область на следующей неделе, их медики смогут использовать, если будут случаи тяжелого течения заболевания ", - рассказал Смоланка.

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По его словам, это сертифицированные сыворотки против дифтерии, которые производят в Индии.

Все 8 имеющихся в Закарпатской области противодифтерийные сыворотки использованы пациентам, которые попали областную инфекционную больницу с диагнозом дифтерия.В Ужгородском национальном университете прекратили учебный процесс, чтобы не допустить дальнейшего распространения дифтерии.