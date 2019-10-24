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четверг, 24 октября 2019 11:11

Использовали все сыворотки против дифтерии

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Использовали все сыворотки против дифтерии
adastradp

Закарпатье обратилось в Минздрав и других областей с просьбой произвести перераспределение жизненно необходимых для лечения дифтерии медикаментов.

Все 8 имеющихся в Закарпатской области противодифтерийные сыворотки использованы пациентам, которые попали областную инфекционную больницу с диагнозом дифтерия, пишет "Униан".

"Обнаруженные дополнительно 12 пациентов с признаками дифтерии были госпитализированы в Закарпатскую областную клиническую инфекционную больницу еще вчера, как и планировалось. "Четырем из 15 пациентов, у которых обнаружена дифтерия, уже введен весь запас лечебной сыворотки - 8 ампул из имеющихся в области. Состояние пациентов стабильное", - сообщил директор Областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

В Украине этот препарат не покупали несколько лет. Последняя поставка в регионы состоялась благодаря гуманитарной помощи из Индии, - добавил Поляк. - Раньше у студента 5-го курса медицинского факультета Ужгородского национального университета диагностировали дифтерию. 17 октября его госпитализировали. Были обследованы 121 студент и 2 человека, контактировавших с больным. У 44 человек взяты материалы для лабораторного исследования. 22 октября вечером в областную инфекционную больницу Закарпатья были госпитализированы еще 2 пациента с диагнозом "дифтерия миндалин, легкая форма".

23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии.

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В течение последних дней в Ужгороде госпитализировали еще 12 студентов-иностранцев, инфицированных дифтерией.

Все они госпитализированы, проходят дополнительные обследования. Необходимо убедиться, что они носители инфекции или действительно больны.

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Дата
24
октября

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