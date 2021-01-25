Хотят вернуть "цветные" карантинные зоны

Сейчас в Украине 235,7 тыс. активных больных коронавирусной болезнью. Фото: pixabay.com

В Украине планируют снова восстановить адаптивный карантин в областях в зависимости от показателей заболеваемости.

То есть в стране могут ввести "цветные" карантинные зоны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании.

"Те показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и тех, кто выздоровел, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей - мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областях. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам", - сказал он.

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Если изменения утвердит правительство, то они вступят в силу через семь дней после принятия.

Сейчас в Украине 235,7 тыс. активных больных коронавирусной болезнью и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях.

За последние сутки в Украине обнаружили 2516 новых больных коронавирусом. По состоянию на утро 25 января, имеем 1 194 328 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.