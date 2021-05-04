Холодный душ: сколько секунд принесут максимальную пользу

Холодный душ лучше принимать не дольше минуты

Холодный душ - это не только судьба "моржей". Оказалось, что он способен помочь восстановить здоровье нервной системы, а также привести в порядок общее состояние организма.

В подкасте для BBC Sounds-Just One Thing британский врач Майкл Мосли рассказал, как долго нужно стоять под холодным душем, чтобы он принес пользу для здоровья. По его словам, благоприятные свойства от ледяной воды связаны с выбросом адреналина, который провоцируется стрессовыми условиями.

"Со временем вы адаптируетесь, и ваша реакция на стресс будет более приглушенной. Считается, что, подвергая наш организм небольшому контролируемому стрессу, мы получаем выгоду ", - пояснил он.

Точку зрения Мосли подтвердил профессор физиологии человека из Портсмутского университета Майк Типтон. По его словам, пользу приносит именно короткое погружение, а не длительное. "Если вы будете находиться в холодной воде долго, глубокие ткани также начнут остывать, что может привести к переохлаждению", - пояснил ученый.

Он отметил, что на продолжительность приема холодного душа влияет индивидуальная реакция на шок от холода. Если при первой минуте погружения вы чувствуете учащение пульса, тяжелое дыхание и общее ощущение, что напоминает стресс, 30-ти секунд будет достаточно. Однако желательно постепенно увеличивать время пребывания в холодной воде или под душем, передает Express.

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Профессор Типтон отметил, что очень важно научиться возвращать контроль над дыханием. Он советует находиться в холодной воде от 60 до 90 секунд, "пока вы не научитесь контролировать дыхание". Лучше всего заниматься подобными процедурами утром или после тренировок.

Неправильное закаливание может привести к обморожению, простуде и другим проблемам. Есть несколько видов закаливания: холодный душ, обливание, хождение по снегу и другие. Важно следовать правилам: Вода должна становиться холодной не сразу. Начинать можно с теплой, но каждые несколько дней снижать ее температуру на градус. Первое время лучше избегать области головы, поскольку увеличивается риск заболеть простудой и получить головную боль. Пытаться выливать воду плавно, избегая резких движений, чтобы не создавать для организма шоковое состояние. Лучше всего начинать с ног, так тело быстрее привыкнет к холоду. Важно избегать сквозняков в помещении, где происходит закаливание. В конце тщательно обтираться полотенцем для того, чтобы кровь снова прилила к коже.