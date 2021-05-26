Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте

Фото: предоставила Роза Туманова

"Отлучать ребенка от груди нужно ласково и постепенно, потому что он - такой же полноценный участник процесса, как и мать", - говорит блогерка и мать троих детей Роза Туманова.

Она рассказала Gazeta.ua о преимуществах и трудностях грудного вскармливания, а также о старых стереотипах о нем, которые на самом деле оказываются ложными.

"Сначала я думала, что грудное вскармливание - это ад. Все из-за неправильного подхода тех, кто в этом не разбирается.

Я родила первого ребенка в 19 лет. В родильном просто дали сиську в рот ребенку, показали, как кормить. Затем начались бабушкины советы еще с Советского Союза, потому что их так учили. Наши бабушки и мамы делали то, что им говорили педиатры, не знающие о грудном вскармливании. Я не знала, кому верить.

Советовали сцеживать первое молоко, мол, там вода. На самом деле нет. Говорили сцеживать каждые 3 часа и днем, и ночью. Вы представляете этот ад? Я не спала, как мумия была. Но однажды я проспала 4 часа. Разогнала себе молоко настолько, гиперлактацию себе сделала, что груди затвердели, как каменные, и стали очень горячие. Мама приезжала мне его расцедить. Я даже когда ребенка рожала, не кричала, а когда расцеживала молоко, кричала от боли. Имела полтора литра молока лишнего, которое просто стояло в баночках.

Говорили, нельзя часто кормить, потому что ребенок будет плакать. На самом деле младенец плакал не от молока, а от колик.

Когда я перестала выполнять все те глупые ненужные советы, кормила ребенка по требованию, сделала совместный сон, как тогда все прекрасно стало. Я поняла, что грудное вскармливание может приносить радость. У меня двое детей выросли без бутылочки, без соски. На самом деле соска нужна только тому ребенку, которого нельзя кормить грудью, например, потому что мама болеет и принимает какие-то лекарства.

Грудное вскармливание - это больше чем просто кормление. Это и связь с мамой, и доверие, и успокоение для ребенка.

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Мамы делают неправильно, когда намазывают грудь зеленкой. Это большой стресс для малыша - прерывать такую связь с мамой. Кормление надо снижать постепенно - сводить к одному разу, а потом говорить ребенку - ты, например, большой для этого, мягко объяснять. Ребенок - такой же полноценный участник вскармливания, как и мать. Поэтому решать единолично только мать за ребенка не может ", - делает вывод Роза Туманова.

Грудное вскармливание положительно влияет на умственные способности ребенка. Младенцы, которые едят молоко матери лишь несколько месяцев с момента рождения, получают более высокие результаты по нейрокогнитивным тестам в 10-летнем возрасте. Исследование проводили ученые из Института нейробиологии имени Дель Монте при медицинском центре Университета Рочестера, пишет Daily Mail.