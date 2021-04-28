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среда, 28 апреля 2021 18:47

Как грудное вскармливание влияет на умственные способности ребенка

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Как грудное вскармливание влияет на умственные способности ребенка
Команда рассмотрела результаты тестирования более 9 тыс. детей. Фото: pixabay.com

Грудное вскармливание положительно влияет на умственные способности ребенка.

Младенцы, которые едят молоко матери лишь несколько месяцев с момента рождения, получают более высокие результаты по нейрокогнитивным тестам в 10-летнем возрасте.

Исследование проводили ученые из Института нейробиологии имени Дель Монте при медицинском центре Университета Рочестера, пишет Daily Mail.

Они проанализировали тысячи когнитивных тестов, чтобы определить связь между оценками детей и их питанием после рождения.

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"Наши результаты показывают, что грудное вскармливание положительно влияет на когнитивные способности, даже через несколько месяцев. Вот что захватывает в этих результатах", - сказал первый автор исследования доктор Даниэль Адан Лопес.

Команда рассмотрела результаты тестирования более 9 тыс. детей 9-10 лет в США. Все оценки были выше по сравнению с детьми, которых вообще не кормили грудью. Самый высокий показатель был у тех, кто ел молоко матери более 12 месяцев.

Пассивное курение повышает риск заболевания раком ротовой полости. У тех, кто подвергается воздействию вторичного табачного дыма, показатель на 51% выше.

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