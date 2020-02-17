Грипп унес жизнь еще одного человека

 
Ексклюзивы
1/5
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
3 Просмотров: 4860
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2376
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 873
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1359
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2241
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2421
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5256
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4338
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 954
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 9000
Фото
Все фото
4
8
3
19
7
Как выглядит коронавирус под микроскопом
Как выглядит коронавирус под микроскопом
Запретили проводить свадьбы и похороны
Запретили проводить свадьбы и похороны
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 873
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 954
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2520
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1206
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1863
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 630
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
понедельник, 17 февраля 2020 18:23

Грипп унес жизнь еще одного человека

  Комментировать
Грипп унес жизнь еще одного человека
Еще пятеро жителей области находятся в тяжелом состоянии с тем же диагнозом. ФОТО: news-front.info

От развившейся на фоне гриппа пневмонии умер 50-летний житель Сумской области. Прививки у мужчины не было.

Сообщила об этом заместитель начальника областного управления здравоохранения Надежда Лысенко,

Смерть мужчины зафиксировали на прошлой неделе. До этому от пневмонии в области умерло еще два человека.

"У умершего 50-летнего жителя Белопольского района подтвержден вирус гриппа. Все трое были не привиты", — рассказала чиновница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине от гриппа за неделю умерло 8 человек: число жертв достигло 26

По словам Лысенко, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на Сумщине не стабилизировалась. На сегодня 5 человек с диагнозом "пневмония" находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

За последние недели в Украине рассвирепствовался грипп. Заболеваемость превысила эпидемический порог на 55,6%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грипп унес жизнь еще одного человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Украинский самолет сбили над Тегераном: 40 дней после трагедии

Провалилась громкая премьера

Расстреляли украинского полковника

Правительство обратилось за военной помощью

Создали самого популярного в мире "жука"

Погиб украинский командир

На вершине Эвереста нашли телефон проститутки

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 330185
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 45274
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
 Просмотров: 30771
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 30331
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 22888
Здоровье
Назвали эффективные против коронавируса препараты
Назвали эффективные против коронавируса препараты Просмотров: 585
Подарок любимой на 8 марта – оздоровительный отдых и незабываемые впечатления в санатории "Подолье"
Подарок любимой на 8 марта – оздоровительный отдых и незабываемые впечатления в санатории "Подолье" Просмотров: 45
Впервые в Украине городская больница провела имплантацию механического сердца
Впервые в Украине городская больница провела имплантацию механического сердца Просмотров: 225
Коронавирус продолжает убивать: посчитали новых жертв
Коронавирус продолжает убивать: посчитали новых жертв Просмотров: 1080
Коронавирус: где и как в Украине будут проводить диагностику
Коронавирус: где и как в Украине будут проводить диагностику Просмотров: 630
Больше всего комментируют
6
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
3
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
3
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
2
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Голосов: 92
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua