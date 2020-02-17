Грипп унес жизнь еще одного человека

Еще пятеро жителей области находятся в тяжелом состоянии с тем же диагнозом. ФОТО: news-front.info

От развившейся на фоне гриппа пневмонии умер 50-летний житель Сумской области. Прививки у мужчины не было.

Сообщила об этом заместитель начальника областного управления здравоохранения Надежда Лысенко,

Смерть мужчины зафиксировали на прошлой неделе. До этому от пневмонии в области умерло еще два человека.

"У умершего 50-летнего жителя Белопольского района подтвержден вирус гриппа. Все трое были не привиты", — рассказала чиновница.

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По словам Лысенко, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на Сумщине не стабилизировалась. На сегодня 5 человек с диагнозом "пневмония" находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

За последние недели в Украине рассвирепствовался грипп. Заболеваемость превысила эпидемический порог на 55,6%.