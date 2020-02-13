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четверг, 13 февраля 2020 21:28

Гражданина Китая изолировали в инфекционной больнице Ужгорода

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Гражданина Китая изолировали в инфекционной больнице Ужгорода
Мужчина сам обратился к врачам. Фото: Depo.ua

В Ужгороде в инфекционной больнице изолировали гражданина КНР.

Иностранец сам обратился к врачам. По предварительным данным, он здоров. Согласно инструкции МЗ его обязаны госпитализировать на 2 недели, сообщает UA:Закарпатье.

О госпитализации китайца сообщил директор медучреждения Михаил Поляк. Врачи не нашли у него признаков какого-либо заболевания.

"Он находится в боксе под наблюдением медработников. Меряем температуру и наблюдаем его состояние. Если все будет хорошо, то после инкубационного периода он будет выписан из областной клинической инфекционной больницы", - рассказал Поляк.

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Мужчина прилетел в Украину из Китая с пересадкой в ​​Дубае. В Ужгород достался на поезде из Киева.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.

На 13 февраля количество летальных случаев из-за заражения китайским коронавирусом составляет 1369 человек. Большинство - на материковом Китае. Один человек умер на Филиппинах, еще один - в Гонконге. Количество больных перевалило за 60 тысяч.

11 февраля коронавирусу присвоили официальное название - Covid-2019.

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Дата
13
февраля

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